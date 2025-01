video suggerito

L'oroscopo di domani, sabato 1 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, sabato 1 febbraio 2025, e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: le tue performance da grande amatore sono solo un ricordo.

Fortuna: ti segue ma con una certa distanza.

Il consiglio del giorno: fai pulizia del cassetto dei documenti.

Voto: 6

Toro

Amore: ti bacia tutto.

Fortuna: ti suggerisce le dosi giuste.

Il consiglio del giorno: è il momento di scrivere un libro, per i posteri, con le tue ricettive segrete.

Voto: 8

Gemelli

Amore: male, maluccio.

Fortuna: è partita per la settimana bianca.

Il consiglio del giorno: concedetevi il lusso di una colazione a letto.

Voto: 5 –

Cancro

Amore: esagerato.

Fortuna: ti tappezza lo specchio di post-it con frasi romantiche.

Il consiglio del giorno: scrivi poesie in rima baciata.

Voto: 8

Leone

Amore: purché eviti di trattare temi troppo impegnativi.

Fortuna: ti comprende.

Il consiglio del giorno: quando non sai cosa dire, fai finta di parlare in un’altra lingua.

Voto: 5 confuso

Vergine

Amore: non ci siamo.

Fortuna: viene con te a correre per sfogare lo stress.

Il consiglio del giorno: visto che la fantasia ti fa ciao ciao da lontano, affidati alla tua solida, fidata e rassicurante logica.

Voto: 5

Bilancia

Amore: basta che non ti chieda di fare sforzi.

Fortuna: si diverte con battute pungenti.

Il consiglio del giorno: mantieni risposte diplomatiche, anche quando preferiresti risolvere con un elegante dito medio.

Voto: 5 e mezzo

Scorpione

Amore: livelli altissimi.

Fortuna: ti sussurra le parole giuste quando sembrano sfuggirti.

Il consiglio del giorno: segui il cuore e via!

Voto: 8 –

Sagittario

Amore: diciamo che hai ancora un pò di cosine da imparare.

Fortuna: non è tra i tuoi migliori amici.

Il consiglio del giorno: per cena, rigorosamente pizza d’asporto.

Voto: 5

Capricorno

Amore: coccole caste sul divano.

Fortuna: ti fa vedere le cose da un’altra prospettiva.

Il consiglio del giorno: connettiti con i tuoi sensi e lascia che siano loro a guidarti verso un momento di puro benessere.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Amore: hai bisogno di essere coinvolto cerebralmente.

Fortuna: ti stuzzica nuove idee.

Il consiglio del giorno: scarica qualche app per imparare una lingua nuova: perfetto per tenere in allenamento la tua super testolina.

Voto: 7

Pesci

Amore: verso l’universo e oltre.

Fortuna: vi sentite appagati.

Il consiglio del giorno: prendete carta e penna, da tener sul comodino, per annotare tutti i vostri sogni.

Voto: 8 +