L’oroscopo di oggi 1 agosto 2023: Luna piena in Acquario C’è la Luna piena in Acquario nell’oroscopo di oggi, martedì 1 agosto 2023. Sarà il momento giusto per dire che cosa vogliamo e far valere la nostra individualità, lontano da qualsiasi conformismo. Il segno fortunato sarà la Bilancia e il segno sfortunato lo Scorpione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, martedì 1 agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Eccoci all'oroscopo della Luna piena che oggi, martedì 1 agosto intorno alle 20:30, sarà nel segno dell'Acquario. Questa Luna piena in Acquario 2023 parla ancora più prepotentemente di un io che non ha alcuna intenzione di conformarsi né alle regole né ai costumi della società tradizionale. Giove trigono a Marte e Mercurio opposto a Saturno amplificano la voglia di far vedere chi siamo.

Il segno fortunato sarà la Bilancia e il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Vuoi assolutamente esagerare oggi spinto da una Luna piena potentissima. Ti dovremo inseguire come i cigni ‘strafatti’ che stanno divorando i campi di papaveri in Slovacchia. Sei il party animal indiscusso della festa in spiaggia. Nonostante una nottata di bagordi, tu sei prontissimo per l’after party.

Amore: sei un distributore automatico di baci anche agli sconosciuti.

Lavoro: per te è proprio sprecato trascorre del tempo dietro a una scrivania.

Salute: oggi sei più veloce di Marcel Jacobs sui cento metri.

Il consiglio del giorno: indossa un paio di scarpe comode per danzare tutta la notte.

Voto: 8

Toro

La tua sensibilità oggi è proprio messa alla prova dalla Luna contro per cui dovrai sfruttare tutta la razionalità che ti forniscono Mercurio e Giove presentandoti anche grandi opportunità. Accetta un invito all’ultimo minuto per andare al Karaoke con gli amici perché potresti fare incontri memorabili come è successo a Nashville dove Ed Sheeran ha duettato con gli increduli avventori di un locale. Non darti mai per vinto.

Amore: chiudi il tuo cuoricino in cassaforte per tutta la giornata.

Lavoro: sei iper concreto come chi alle otto ha già letto tre quotidiani e ascoltato tutte le news internazionali.

Salute: ad ogni domanda tu hai sempre pronto come risposta il dito medio.

Il consiglio del giorno: fai una manicure con smalto coloratissimo.

Voto 6 –

Gemelli

Fate molta attenzione a essere troppo diretti perché la Luna a favore vi rende un po' troppo fiduciosi. Purtroppo dovete sempre fare i conti con Mercurio contro e potreste lasciarvi andare a dichiarazioni un po’ troppo piccate come Andrea Giambruno che invita caldamente il ministro tedesco alla Sanità a restare a ‘casa sua’ dopo aver criticato la capitale e le sue temperature ‘bollenti’. Optate per la diplomazia di un politico.

Amore: in questo campo siete proprio imbattibili.

Lavoro: sarebbe decisamente meglio giocare a Monopoli.

Salute: siete dei veri buontemponi che raccontano solo barzellette sporchissime alla Iva Zanicchi.

Il consiglio del giorno: fatevi aiutare a fare le parole crociate da tutti i vostri vicini di ombrellone.

Voto 6 –

Cancro

Sei un vero tuttologo con Mercurio a favore che ti permette di fare bene qualsiasi cosa. Infatti sei proprio una personcina di buonsenso come il giovane Riccardo Pezzano che per non pesare economicamente troppo sulla famiglia, durante i suoi studi internazionali all’Aja, ha deciso di fare il pizzaiolo part time. Tu di certo con la determinazione di Marte puoi davvero fare di tutto e di più.

Amore: i baci non li disdegni ma solo se non ti impegnano troppo tempo.

Lavoro: tu alle otto meno dieci sei già super operativo.

Salute: sei più sadico del personal trainer quando aumenta il carico per gli esercizi per fare massa.

Il consiglio del giorno: punta la sveglia la mattina prestissimo per una passeggiata.

Voto 7 –

Leone

Oggi ti senti proprio un bad boy per fronteggiare la Luna in opposizione. Potresti tuffarti nella vietatissima fontana di Trevi ed essere applaudito e osannato come un eroe, proprio come un turista che non è stato neppure rimproverato dalle forze dell’ordine. Dovresti esagerare ed esibirti in un doppio carpiato con Venere che ti dona grandissima atleticità. Tu affronti il mondo a testa alta.

Amore: che le danze d’accoppiamento abbiano inizio fin dall’alba.

Lavoro: oggi ti sono concessi anche gli strafalcioni.

Salute: il luogo perfetto per rilassarti è sulla prua di uno yacht.

Il consiglio del giorno: festeggia ogni giorno come se fosse il tuo compleanno.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Ultimamente ‘stuzzicare’ sembra essere proprio il tuo punto forte sia perché sei una bomba sexy ma anche perché l’ironia pungente trionfa grazie a Mercurio a favore. Infatti potresti aver contribuito al testo del ‘dissing’ di J-Ax contro Paolo Meneguzzi intitolato ‘L’invidia del Peneguzzi’. Tu non hai alcun problema a dire tranquillamente in faccia quello che pensi.

Amore: sei più ricercata di una limonata ghiacciata alle tre del pomeriggio.

Lavoro: sei sempre sul pezzo anche quando sei sul lettino in spiaggia.

Salute: riesci ad essere iperattiva anche a temperature bollenti.

Il consiglio del giorno: scrivi una lettera con tutti i consigli per migliorare i servizi e la qualità dello stabilimento dei bagni al mare, anche se non sarà apprezzatissimo.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Sei più bollente delle temperature registrate nell’ultimo mese nel mediterraneo che hanno allertato anche l’Onu, dichiarando l’inizio dell’era dell’ebollizione, appunto. Riesci a risvegliare voglie intriganti anche sotto al sole cocente e per la quiete delle mamme dovresti palesarti solo in orari vietati ai minori. Tutto questo magnetismo ti è donato dalla Luna piena che fa ‘miagolare’ orde di ammiratori sotto al tuo balcone come in piena stagione degli ‘amori’.

Amore: sei sexy anche senza volerlo.

Lavoro: con un sorriso ottieni tutto quello che vuoi.

Salute: oggi il tuo punteggio è proprio un bel dieci.

Il consiglio del giorno: preparati a festeggiare come si deve questa Luna piena.

Voto 6 +

Scorpione

Tu che sei molto abbattuto emotivamente dalla Luna e Venere contro dovresti seguire il profilo di Hairy Cherry, l’influencer che guadagna sulle piattaforme social mostrando il suo corpo non depilato. Per fortuna l’estetica delle copertine patinate non è universalmente approvata quindi ognuno può trovare la sua nicchia di ammiratori. Tu che hai anche Mercurio dalla tua di certo sei pieno di idee per riuscire a spiccare anche nel campo dei sentimenti. Non demordere.

Amore: qui ci vuole proprio un’azione ben pianificata.

Lavoro: sei imbattibile nelle contrattazioni all’ultimo centesimo.

Salute: le salite in montagna le affronti come se avessi un motorino sotto ai piedi.

Il consiglio del giorno: fai giochi di parole divertenti da condividere con gli amici.

Voto 6

Sagittario

Nella rottura (vera???) tra Belen e De Martino tu vedi solo grandi e nuove opportunità per amoreggiare. Venere ma soprattutto la Luna piena a favore amplificano le tue voglie amorose tanto che ti vedremo abbandonare felicemente il tuo amato divano per scatenarti in balli sfrenati e bagordi fino a notte fonda. Meglio un giorno da leone che cento da pecora, o no?

Amore: sei pronto a grandi conquiste.

Lavoro: oggi sei in pausa ‘tacchinaggio’.

Salute: sei smagliante come un viveur degli anni ottanta.

Il consiglio del giorno: fai un bel pieno di bollicine per feste improvvisate in terrazza.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Sei pronto a correre in soccorso della città di Venezia che ha bisogno di medici di base arrivando in cima alla lunghissima lista di candidature provenienti da tutto il mondo. Con Marte e Mercurio nel tuo segno sei iper funzionale come un ufficio informazioni delle maggiori città italiane preso d’assalto dai turisti. Con te alla guida siamo tutti in una botte di ferro.

Amore: te ne prendi cura come un piccolo cucciolo di Labrador.

Lavoro: pianifichi tutto al dettaglio anche la merenda quando sei in vacanza.

Salute: sei in piena iperattività, ti si localizza solo con il Gps.

Il consiglio del giorno: apri un blog per amanti dei viaggi.

Voto 8

Acquario

Oggi potresti essere illuminato da idee davvero geniali che coinvolgono la tua sfera emotiva. Potresti anche tu decidere di mettere le basi per un progetto a lungo temine come quello delle sette amiche in Cina che hanno acquistato una casa per trascorrere la vecchiaia insieme. Sfrutta questa Luna piena proprio nel tuo segno per darti totalmente ai sentimenti ed essere finalmente ricambiato.

Amore: lo scambio di emozioni è proprio perfetto.

Lavoro: sei pronto a chiudere tutto e partire per delle meritate vacanze.

Salute: torni ad essere un vero socialite.

Il consiglio del giorno: acquista tutto il necessaire per fare cocktail in casa.

Voto 6 e mezzo

Pesci

Le idee proprio scarseggiano con Mercurio contro per cui dovresti chiedere come minimo l’aiutino da casa. Se fossero già tutti partiti per le vacanze potresti affidarti all’intelligenza artificiale che pare possa dare grandi e sorprendenti risultati se ben impostata. Come per i fan di Games of Thrones che, stufi di aspettare i tempi biblici di George RR Martin, hanno chiesto proprio all’AI di scrivere il romanzo finale e sono rimasti tutti piacevolmente colpiti.

Amore: al momento siete troppo presi a sognare che a quagliare.

Lavoro: siete in fase ripasso di grammatica e sintassi come chi si prepara agli esami di riparazione in italiano.

Salute: siete ancora indecisi se sia meglio il mare o la montagna.

Il consiglio del giorno: fate l’abbonamento a Topolino per letture divertenti sotto l’ombrellone.

Voto 6 –