Londra, quali voli da e per l'Italia sono stati annullati dall'aeroporto di Heathrow a causa dell'incendio A causa dell'incendio divampato all'aeroporto di Londra Heathrow sono stati annullati 1.350 voli, alcuni dei quali da e per l'Italia: gli scali maggiormente coinvolti sono quelli di Milano, Roma e Venezia.

A cura di Davide Falcioni

Decine di migliaia di viaggiatori di tutto il mondo stanno vivendo oggi una giornata infernale. L'aeroporto di Londra Heathrow, infatti, è stato chiuso la scorsa notte a causa di un incendio e di un'interruzione di corrente di natura ancora non chiarita, ma apparentemente non dolosa. Come ha confermato la società che gestisce lo scalo "Heathrow sta subendo un'importante interruzione di corrente. Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi, Heathrow rimarrà chiuso fino alle 23:59 del 21 marzo", le 0.59 del 22 in Italia. La raccomandazione ai passeggeri è quella di "non recarsi all'aeroporto in nessun caso finché non riaprirà".

I vigili del fuoco di Londra hanno spiegato che l'incendio è stato domato e che il blackout ha interessato anche migliaia di abitazioni. "I nostri investigatori antincendio inizieranno le loro indagini e continueremo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner per ridurre al minimo i disagi e supportare la comunità", hanno affermato in un aggiornamento sui social media. Flight Radar24 ha fatto sapere che sono almeno 1.350 i voli cancellati, ai quali si devono aggiungere quelli deviati in altri scali.

Anche molti viaggiatori italiani stanno subendo gravi disagi. Ecco un elenco dei voli annullati; altri se ne potrebbero aggiungere nelle prossime ore, sicché invitiamo i viaggiatori a verificare con la loro compagnia aerea o presso il sito dell'aeroporto di Heathrow. Gli orari indicati sono quelli di Londra Greenwich (un'ora indietro rispetto all'Italia).

I voli dall'Italia per Heathrow cancellati

Ore 13.10 – Volo BA549 da Roma – Annullato

Ore 13.10 – Volo BA595 da Venezia – Annullato

Ore 14 – Volo BA577 da Milano – Annullato

Ore 14.10 – Volo BA541 da Bologna – Annullato

Ore 14.10 – Volo BA579 da Venezia – Annullato

Ore 15.05 – Volo BA555 da Roma – Annullato

Ore 15.20 – Volo BA589 da Milano – Annullato

Ore 17 – Volo BA591 da Milano – Annullato

Ore 17.55 – Volo BA575 da Milano – Annullato

Ore 18.20 – Volo BA557 da Roma – Annullato

Voli in partenza per l'Italia cancellati dall'aeroporto di Heathrow

Ore 19.10 – Volo BA570 per Milano – Annullato

Ore 19.35 – Volo BA544 per Bologna – Annullato

Quali sono i diritti dei viaggiatori: rimborso biglietti e assistenza

Alla luce dei disagi che anche molti viaggiatori italiani stanno subendo Federconsumatori ricorda ai passeggeri coinvolti che, nonostante l'incendio rientri tra le "cause di forza maggiore" e quindi ciò escluda la possibilità di indennizzi, le compagnie aeree hanno comunque l'obbligo di rimborsare il prezzo del biglietto o riproteggere i passeggeri su un altro volo e, in questo caso, devono anche garantire assistenza ai viaggiatori (pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa; sistemazione in albergo, se necessaria; trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa).

Nel caso in cui tale assistenza non venga fornita e il passeggero sia costretto a sostenere spese per pasti, bevande, taxi o hotel, queste dovranno essere rimborsate dalla compagnia aerea, per questo è importante documentare tali spese conservando le ricevute. Discorso diverso, ovviamente, vale per chi ha sottoscritto assicurazioni aggiuntive, la cui copertura dovrà essere valutata caso per caso. "Federconsumatori invita tutti i passeggeri coinvolti a rivolgersi prima di tutto alla compagnia aerea, per ottenere le informazioni dovute e scegliere quale soluzione adottare. Ricordiamo ai cittadini coinvolti che la Federconsumatori è a loro disposizione per fornire informazioni, assistenza e supporto. I viaggiatori possono contattare i nostri esperti in tutte le sedi territoriali, attraverso i contatti whatsapp ed e-mail, oppure contattate il nostro sportello dedicato SOS Turista al numero 059 251108 o all'indirizzo e-mail info@sosvacanze.it".