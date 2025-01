Storico negozio di abiti Magnani Sposa va a fuoco a San Miniato Basso: incendio in un capannone a Pisa L’incendio è divampato nella serata di ieri, giovedì 16 febbraio, in un capannone commerciale a San Miniato, Pisa. In fiamme il negozio Magnani Sposa. Fumo visibile anche dalla Fi-Pi-Li e disagi in autostrada. Intervenute diverse squadre di vigili del fuoco con otto automezzi nella zona di via Ilaria Alpi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Un vasto incendio è divampato nella serata di ieri, giovedì 16 gennaio, intorno alle 19:30, nel negozio Magnani Sposa a San Miniato Basso, in provincia di Pisa, a due passi dalla superstrada Fi-Pi-Li. Fortunatamente non c’era nessuno all’interno dell’attività, ma i danni nello storico negozio di abiti da sposa sembrano ingenti, anche se non è stato ancora effettuato un calcolo preciso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dei comandi di Pisa ed Empoli con otto automezzi. Sono riusciti a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza la struttura e gli edifici vicini solo dopo diverse ore. Le fiamme hanno attraversato completamente il piano superiore dell’edificio, estendendosi dal lato che affaccia sulla provinciale 36, il vialone che conduce allo svincolo della superstrada, fino alla traversa parallela, via Ilaria Alpi. I negozi circostanti sono stati evacuati.

"Si è sviluppato un incendio all’interno del negozio Magnani Sposa a San Miniato Basso. Sono in corso le operazioni di spegnimento. A causa del denso fumo nero che si è propagato, si chiede ai cittadini de La Catena, Molino d’Egola, Cigoli e San Miniato Basso di tenere chiuse le finestre", lo ha comunicato il Comune di San Miniato nell'ultimo aggiornamento sulla sua pagina Facebook ufficiale.

E ancora: "Si prega inoltre di lasciare sgombra l’area interessata, in modo da favorire le operazioni dei Vigili del Fuoco. Grazie".

Sul posto erano presenti anche i carabinieri, che hanno chiuso le strade circostanti per evitare intralci alla circolazione dei mezzi di soccorso. I militari dell'Arma sono incaricati di indagare sulle cause dell'incendio, la cui origine resta ancora da accertare.