Livorno, uccide il padre mentre dorme poi tenta il suicidio: “Vivevano nel degrado e senza soldi” Livorno, 23enne uccide il padre mentre dorme e poi tenta il suicidio: salvato dalle forze dell’ordine. Ancora sconosciuto il movente.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha ucciso il padre a coltellate nel cuore della notte, poi ha allertato i carabinieri e provato a togliersi la vita. La tragedia si è verificata a Livorno intorno alle 3 di notte del 3 febbraio. Padre e figlio vivevano in un appartamento in quartiere periferico in zona di Colline.

Secondo quanto raccontato da fonti investigative a Fanpage.it, i due vivevano una situazione di degrado e forte disagio economico: il 23enne era infatti disoccupato, mentre suo padre (di circa 60 anni) lavorava saltuariamente. I vicini di casa li avevano già sentiti litigare, ma nessuno si era mai allarmato.

La notte scorsa, però, il giovane ha ferito a morte il genitore con diversi fendenti alla gola e subito dopo ha chiamato i carabinieri per raccontare quanto fatto e manifestare l'intenzione di togliersi la vita.

L'operatore di Centrale è riuscito a rintracciare il numero di cellulare dal quale il 23enne aveva chiamato e lo ha trattenuto al telefono. Dopo aver guadagnato la fiducia del ragazzo, è riuscito a capire dove si trovasse in quel momento e a raggiungerlo con una volante. Sanguinante, è stato prima trasportato in ospedale per le cure del caso e poi in caserma.

Il movente del delitto resta sconosciuto. Le forze dell'ordine stanno tutt'ora indagando sulle dinamiche e sulle motivazioni alla base dell'omicidio. Le difficoltà economiche e il contesto di degrado nel quale i due vivevano sono alcune delle piste attualmente battute dagli agenti che però aspettano di ascoltare anche la versione dei fatti del 23enne.

Stando a quanto noto finora, il giovane non avrebbe problemi psichici diagnosticati. Il dettaglio, però, potrà essere confermato soltanto nelle prossime ore, dopo un ulteriore approfondimento delle indagini e dei rilievi effettuati subito dopo l'arresto e il sopralluogo nell'appartamento dove si è consumato il delitto.