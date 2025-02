Litiga con il marito e tenta di ucciderlo a colpi di forbici: arrestata 45enne

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Hanno avuto una violenta discussione in casa, durante la quale la moglie, una donna italiana di 45 anni, ha preso delle forbici e ha colpito il coniuge. È successo a Belluno, nella frazione di Sopracroda. Il fatto, come ricostruiscono i quotidiani locali, è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 13 febbraio.

A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 10.30, quando i vicini di casa hanno sentito urla e una grande confusione provenire dall'abitazione della coppia. Subito è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e sul posto sono arrivati con rapidità i soccorritori del 118 con ambulanze al seguito e due pattuglie della Polizia di Stato.

L'uomo, soccorso non in gravi condizioni, ha ricevuto sul posto le prime cure ed è stato successivamente trasportato in ospedale, dove è stato medicato. La prognosi formulata dai medici è di una ventina di giorni.

Intanto, gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso all'interno dell'appartamento dove è avvenuto il litigio tra i due coniugi e hanno sequestrato le forbici usate dalla donna per colpire il marito.

La 45enne è stata trovata in stato confusionale, arrestata per tentato omicidio e portata in Questura a Belluno per l'interrogatorio. Arrivata sul posto ha avuto un lieve malore.

Stando a quanto è stato raccontato dalle persone della zona, il rapporto tra i due coniugi era teso da tempo e le litigate erano frequenti. Quella di giovedì sarebbe stato solo uno dei tanti scontri tra l'uomo e la donna.

Questa volta però la situazione è degenerata improvvisamente e l'accaduto poteva concludersi in tragedia. Non si sa cosa abbia scatenato la lite e perché la donna abbia reagito in questo modo, le indagini sono in corso.

La donna ora dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Gli agenti l'hanno successivamente trasferita nel carcere della Giudecca.