Litiga con il compagno e lo accoltella alla schiena: 38enne arrestata per tentato omicidio Una donna di 38 anni è stata arrestata per tentato omicidio dopo aver accoltellato il compagno durante una violenta lite nella loro casa di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Nelle fasi concitate del litigio, ha preso un coltello da cucina e lo ha colpito con un fendente alla schiena. L'uomo, un 48enne, è stato soccorso e ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita.

Ha preso un coltello da cucina e ha colpito il compagno con un fendente alla schiena. Per questo una donna italiana di 38 anni è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio. Il fatto è accaduto la notte scorsa, tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio, intorno alle 1.30.

È a quell'ora che i Carabinieri del Nucleo radiomobile del Comando provinciale sono intervenuti, su richiesta degli operatori sanitari del 118, in un'abitazione della zona di Grassina, nel Comune di Bagno a Ripoli, nel Fiorentino, dove, come gli era stato riferito, si era da poco conclusa una violenta lite tra un uomo e una donna.

Appena giunti sul posto da cui proveniva la segnalazione, i militari hanno svolto alcuni primi accertamenti che hanno permesso di ricostruire quella che sembrerebbe essere la dinamica dei fatti accaduti poco prima.

Come hanno appurato gli uomini dell'Arma, la donna aveva avuto un'accesa lite con il compagno, un uomo di 48 anni, nei momenti appena precedenti. In un attimo di estrema concitazione, avrebbe quindi preso un coltello da cucina e avrebbe colpito il 48enne con un fendente alla schiena.

Le cause che hanno portato al litigio e al gesto della 38enne non sono state ancora accertate e non sono state rese note. Immediatamente raggiunto dal personale medico, l'uomo è stato soccorso sul posto e successivamente trasportato in ambulanza per le cure del caso all'ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli.

Qui è stato assistito e, a quanto si apprende, attualmente non verserebbe in condizioni gravi. Non sarebbe in pericolo di vita, anche se è tenuto sotto stretta osservazione. La donna invece è stata posta in arresto sul posto per il reato di tentato omicidio e trasferita subito dopo nella Casa Circondariale di Sollicciano, a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze.