Lite in famiglia a Capodanno, accoltellate tre persone tra cui una donna incinta a Villa Bartolomea Tre persone, tra cui una donna incinta, sono rimaste ferite durante un litigio familiare scoppiato nella sera del 31 dicembre a Villa Bartolomea (Verona).

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Tre persone sono finite in ospedale nella notte di Capodanno con ferite da coltello a Villa Bartolomea, piccolo comune in provincia di Verona, al confine con quella di Rovigo. Si sarebbe trattato dell'epilogo di un violento litigio nato nell'abitazione dove si erano riuniti per l'ultimo dell'anno; tra loro anche una donna incinta, che è stata colpita da un fendente alla mano. I tre, medicati al Pronto Soccorso, non sono in pericolo di vita e sono stati dimessi.

Sull'accaduto indagano i carabinieri. Stando alle prime ricostruzioni il litigio, scaturito per futili motivi e in un contesto familiare già degradato, avrebbe inizialmente coinvolto due uomini che dopo una feroce discussione si sarebbero affrontati a colpi di coltello; uno sarebbe stato ferito alla schiena, l'altro alla mano. Sarebbe a quel punto intervenuta la donna incinta, figlia di uno e convivente dell'altro, che avrebbe provato a dividerli; nel tentativo di separarli sarebbe stata anche lei ferita, a una mano.

La segnalazione al 118 è arrivata intorno alle 23, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. I tre sono stati medicati sul posto e successivamente trasferiti in codice giallo all'ospedale di Legnago e affidati alle cure dei sanitari per ulteriori accertamenti; i medici hanno escluso lesioni gravi, le prognosi sono di pochi giorni per ferite superficiali. Nel corso delle fasi iniziali delle indagini i carabinieri della stazione di Legnago hanno ascoltato i tre coinvolti, ricostruendo la dinamica dei ferimenti e la discussione che aveva portato all'aggressione; i due uomini sono stati denunciati a piede libero.