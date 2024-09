video suggerito

Lite e coltellate al concerto di Fiordaliso: picchiato per avances non gradite, ferisce rivale alla gola La violenta lite nell'affollata piazza Cavour a Favara, nell'Agrigentino, che sabato sera era stata allestita col palco per l'esibizione della nota cantante nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Un 46enne ferito alla gola con un coltello ma in maniera non grave.

A cura di Antonio Palma

Urla, insulti, schiaffi pugni e infine anche un accoltellamento in piazza tra la folla mentre gli altri presenti si godevano il concerto di Fiordaliso. È la violenta sequenza andata in scena nella serata di ieri, sabato 31 agosto a Favara, nell’Agrigentino, che fortunatamente si è conclusa solo con un ferito lieve. La violenta lite nell’affollata piazza Cavour che sabato sera era stata allestita col palco per l’esibizione della nota cantante nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe.

Il violento episodio proprio mentre il concerto iniziava. Due uomini sono venuti alle mani nei pressi di un rivenditore ambulante di panini, innescando un breve inseguimento culminato in un tentativo di accoltellamento. Nella confusione del momento molti non si sono nemmeno accorti di quanto accaduto e l'esibizione è proseguita regolarmente e questo forse ha evitato un fuggi fuggi che poteva essere pericoloso.

Il fatto scoperto quando un 46enne si è presentato con una ferita alla gola davanti al personale del presidio medico presente sul posto ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Del caso sono stati informati i carabinieri che hanno avviato le indagini e ricostruito i fatti di ieri sera.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato dalle avance di un uomo a una donna che avrebbero fatto scoppiare un litigio col marito. Dopo aver incassato calci e pugni, l’uomo avrebbe estratto un coltello e provato a colpire alla gola il suo rivale, prendendolo di striscio alla gola e ferendolo. La scena sarebbe stata immortalata dalle telecamere presenti nella zona e l’accoltellatore è stato identificato e denunciato a piede libero per lesioni personali.

“Quanto accaduto ieri sera a Favara non sporcherà una festa che ha visto migliaia di persone scegliere in piazza per godere di buona musica e divertimento e nemmeno l’immagine di una città che si è dimostrata viva e accogliente ai tanti visitatori che sono giunti da ogni angolo della Sicilia" ha dichiarato il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, aggiungendo: “Mi sono accertato, recandomi in ospedale, delle condizioni del nostro concittadino rimasto ferito e gli auguriamo una pronta ripresa. Grazie ai soccorritori e ai carabinieri”.