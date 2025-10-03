L’Italia si mobilita per la Global Sumud Flotilla: continuiamo a parlarne al Rumore Festival

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Fanpage Rumore Festival 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In queste ore una marea di persone sta scendendo in piazza. Per manifestare il dissenso sull'abbordaggio della Global Sumud Flotilla. Per scioperare in solidarietà con il popolo palestinese di Gaza che continua a morire sotto le bombe o di fame. Da giorni è in corso una mobilitazione della società civile come non si vedeva da tempo: ci sono i sindacati, c'è la politica, ci sono gli studenti e tante persone diverse che si stanno riunendo per protestare.

Da giorni raccontiamo senza sosta il viaggio della Flotilla, l'abbordaggio e ora la detenzione degli equipaggi. Vogliamo tenere alta l'attenzione su quanto accaduto e quanto accadrà. Per questo abbiamo deciso di aggiungere un ulteriore al panel al programma del Rumore Festival di Fanpage.it, in programma il 4 e il 5 ottobre a Roma, all'Acquario Romano: uno spazio per fare il punto sugli ultimi giorni, insieme ai giornalisti di Fanpage.it Valerio Nicolosi e Annalisa Girardi, e l'attrice Anna Foglietta.

Se riusciremo ci collegheremo anche con Saverio Tommasi, che in questo momento si trova in un centro detentivo nel sud di Israele in attesa di espulsione o di rimpatrio. Non sappiamo ancora, chiaramente, se riusciremo a collegarci con lui.

Perché partecipare

Il panel si terrà il 4 ottobre alle ore 11.40 del Main Stage dell'Acquario romano. Sarà un'occasione per ripercorrere gli avvenimenti degli ultimi giorni, fissando una serie di punti fermi: le violazioni del diritto internazionale, le discussioni politiche, quello che aspetta ora agli equipaggi.

