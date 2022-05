Lipari, imprenditore cade da un’impalcatura e muore: l’immobile è stato posto sotto sequestro Un imprenditore edile di 68 anni è morto dopo essere caduto da un’impalcatura a Lipari. L’immobile, dove sembra fossero in corse dei lavori, è stato posto sotto sequestro.

A cura di Chiara Ammendola

Un'imprenditore edile è morto a Lipari cadendo da una impalcatura in un cantiere dove erano in corso lavori di ristrutturazione in un'abitazione. Dalle prime indagini la vittima, Bartolo Zaia, 68 anni, si era recato nella casa della figlia. L'allarme, stando a quanto si apprende, è stato dato da un passante che ha notato il corpo dell'uomo sull'asfalto.

L'allarme è scattato questa mattina e sul posto si sono recati l'ambulanza del 118 e due pattuglie dei carabinieri. Sulla vicenda che ha turbato la comunità eoliana per la famiglia di Canneto molto nota sull'isola, i carabinieri hanno avviato le prime indagini. Non è escluso che l'uomo possa essere stato colto da malore prima di precipitare, la salma intanto è stata trasferita nella sala mortuaria del cimitero in attesa delle determinazioni del magistrato di turno che, dopo aver ricevuto la relazione da parte degli uomini dell’Arma, dovrà decidere se fare effettuare o meno l’autopsia.

Gli stessi militari della stazione di Lipari, accorsi sul posto, hanno proceduto ad acquisire tutte le informazioni necessarie ai fini dell’indagine, effettuato i rilievi del caso e posto sotto sequestro la casa. La notizia del tragico decesso del Zaia, marito, padre e nonno esemplare, oltre che gran lavoratore (d’estate con le imbarcazioni della ditta di famiglia trasportava anche i turisti nelle spiagge di Lipari) ha sconvolto la comunità liparese. A Lipari dove è in corso la campagna elettorale tutti i candidati a sindaco hanno sospeso gli incontri con i cittadini.