Lignano Sabbiadoro, bimbo di 2 anni investito da un’auto: è grave Un bambino di 2 anni e mezzo di origine vietnamita è stato investito da un’auto, condotta da un italiano, poco dopo le 9 di questa mattina.

Il piccolo, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con ambulanza ed eliambulanza. A ricostruire l'accaduto le pattuglie della Polizia locale; le cause del sinistro al momento non sono chiare.

Pordenone, 15enne in bici investito e ucciso da una militare americana

Sempre in Friuli Venezia Giulia – ma a Porcia, in provincia di Pordenone – la scorsa notte un adolescente di 15 anni è morto dopo essere stato investito da un'automobile mentre era in bicicletta fermo su un lato della strada.

La vettura era guidata da una militare statunitense impiegata nella base Usa di Aviano, che avrebbe perso il controllo della vettura dopo avere imboccato una rotatoria stradale: la donna è stata arrestata con l'accusa di omicidio stradale. La giovane si sarebbe comunque subito fermata per cercare di prestare soccorso alla vittima.

Accertamenti dei Carabinieri sono in corso. Stando a una prima ricostruzione, la vittima si trovava insieme ad alcuni amici a bordo strada, dove stava chiacchierando. I ragazzi erano ormai prossimi al rientro a casa, quando è sopraggiunta l'automobile che li ha travolti: l'urto sarebbe stato violentissimo, sbalzando il 15enne lontano di una decina di metri. Il personale sanitario giunto con auto medica, ambulanza ed elicottero ha prestato immediatamente soccorso al giovane iniziando le manovre di rianimazione. Ogni tentativo – tuttavia – è stato vano.