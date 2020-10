Drammatico incidente sabato in Sicilia, a Lentini, nel Siracusano. Un uomo di cinquantasette anni, impiegato all'ufficio del lavoro di Lentini, è morto dopo essere rimasto schiacciato tra il cancello di casa e la sua vettura. La vittima si chiamava Rosario Scrofani. Secondo una prima ricostruzione del tragico incidente, sembra che Scrofani sia sceso dall'auto per aprire il cancello del fondo in contrada Seggio, nel territorio di Lentini, quando la macchina probabilmente parcheggiata in pendenza si è messa in movimento. L'uomo è stato travolto dalla sua stessa automobile ed è deceduto per le gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che accertare il suo decesso del cinquantasettenne, e il medico legale, che ha avviato l’ispezione cadaverica. A quanto si apprende, lo schiacciamento del torace sarebbe la causa principale del decesso.

L’improvvisa scomparsa di Rosario Scrofani, molto noto in città, ha destato molta commozione, tra amici, conoscenti e tra i colleghi che ne avevano sempre apprezzato la sensibilità e l’umanità. I funerali dell’uomo sono in programma oggi, lunedì 5 ottobre, nella chiesa Cristo Re di Lentini. La funzione religiosa sarà celebrata da don Alfio Scapellato, parroco della chiesa Cristo Re. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore su Facebook: “Ieri una tragedia immane si è abbattuta come un fulmine sulla mia famiglia… il mio caro cugino Rosario Scrofani ci ha lasciati… chiedo al cielo di aiutare la mia famiglia in questo momento… i funerali saranno domani, lunedì 5 presso la chiesa Cristo Re di Lentini alle ore 10”, il post pubblicato da una cugina.