video suggerito

Parcheggia l’auto in discesa ma la vettura si muove e la investe: donna morta schiacciata dal mezzo L’incidente nel quartiere Castelletto di Genova. La donna era caduta a terra ed era rimasta sotto la vettura ma era stata subito soccorsa dai sanitari del 118. Poi si è notevolmente aggravata ed è morta poche ore dopo il ricovero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

117 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia a Genova dove una donna è morta schiacciata dalla sua stessa auto che si è improvvisamente mossa mentre era parcheggiata in strada e l’ha investita. Il dramma si è consumato ieri pomeriggio, domenica 21 aprile, tra via Salvago e via Piaggio, una strada in discesa nel quartiere di Castelletto. La donna pare avesse da poco parcheggiato la vettura a bordo strada ed era scesa quando, intorno alle 17, la vettura si è messa in movimento schiacciandola prima che lei se ne accorgesse.

La donna era caduta a terra ed era rimasta sotto la vettura ma era stata subito soccorsa dai sanitari del 118, inviati sul posto dalla centrale operativa dopo la richiesta di emergenza. Sul luogo sono intervenute un’automedica e una ambulanza dei volontari di San Fruttuoso che hanno prestato le prime cure. Le condizioni della signora, una anziana di 88 anni, non apparivano gravissime tanto che era stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera di Genova in codice giallo.

Le sue condizioni erano giudicate di media gravità dai medici ma, nelle ore successive al ricovero nel nosocomio del capoluogo ligure, la donna si è notevolmente e improvvisamente aggravata ed è morta nonostante gli interventi dei medici. Il decesso, avvenuto in serata, intorno alle 21, ha gettato un’ombra terribile sull’incidente che, anche se singolare, inizialmente non sembrava aver fatto danni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia locale a cui spetta ora il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Resta da accertare se il freno a mano abbia ceduto o se non sia stato inserito in modo corretto dalla donna. Non è escluso che la stessa anziana sia stata colta da malore dopo l’impatto e che questo poi abbia portato all’aggravarsi delle condizioni una volta ricoverata al pronto soccorso.