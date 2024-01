Lega pitbull a un palo e gli dà fuoco, uomo rischia il linciaggio a Palermo Il fatto è accaduto nella tarda serata di martedì. L’allarme è scattato intorno alle 22 quando alcuni passanti e residenti hanno notato la scena del cane vivo, legato a un palo delle indicazioni stradali ma in fiamme. Autore del gesto un uomo che era stato segnalato nei giorni scorsi perché aveva dato fuoco a delle sterpaglie in piena notte nella stessa zona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'animale ferito

Terribile episodio nelle scorse ore a Palermo dove un uomo ha legato un cane a un palo e gli ha dato fuoco prima che i passanti intervenissero fermandolo e chiamando la polizia. Il fatto è accaduto nella tarda serata di martedì nei pressi del Giardino Inglese del capoluogo siciliano, su un marciapiede in via delle Croci. L’allarme è scattato intorno alle 22 di ieri sera, 9 gennaio, quando alcuni passanti e residenti hanno notato la scena del cane vivo, legato a un palo delle indicazioni stradali ma in fiamme.

Il terribile fatto proprio di fronte alla chiesa di Santa Maria del Monserrato, a pochi metri da un ingresso del Giardino Inglese. Passanti e residenti hanno spento le fiamme prima che l'animale fosse completamele avvolto e chiamato la polizia. Una volante della Questura di Palermo è subito intervenuta sul posto fermando poco dopo l’uomo che avrebbe appiccato le fiamme prima di allontanarsi. L’uomo è stato denunciato dalla polizia a piede libero per violenza su animali ma è stato portato via dagli agenti tra una folla di persone inferocite per l’accaduto.

L’uomo sarebbe una persona nota in zona e che già nei giorni di Natale era stato segnalato perché aveva dato fuoco a delle sterpaglie in piena notte nella stessa zona della ex Villa Deliella. L’uomo infatti da alcune settimane avrebbe occupato abusivamente lo spazio dalla ex villa in stile liberty abbattuta negli anni ‘50 e da anni in completo stato di abbandono tra sterpaglie rifiuti. Quando è stato fermato era in stato di agitazione e mentre veniva portato in questura ha anche danneggiato l'auto degli agenti.

Il cane, un esemplare di Pitbull, intanto è stato trasportato in una clinica veterinaria e affidato alle cure dei veterinari che stanno cercando di salvarlo. L’animale è vivo ma rimane in gravi condizioni per le ustioni riportate tra cui un blocco renale. Il cane è attualmente in carico al Comune di Palermo.