Lecce, vestiti vanno a fuoco mentre cucina: donna muore in casa tra le fiamme La signora era da sola in casa quando è avvenuta la tragedia e stava cucinando. I suoi abiti avrebbero preso fuoco e in pochi attimi è stata avvolta dalle fiamme.

A cura di Antonio Palma

Dramma nelle scorse ore nel Salento dove una donna è morta in maniera tragica nella propria abitazione di Squinzano, in provincia di Lecce, a seguito di un incendio che è improvvisamente divampato in casa. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi, lunedì 17 gennaio, nella cucina di casa della donna, al piano terra, mentre la vittima pare fosse impegnata a cucinare. A perdere la vita una anziana donna di 92 anni che è stata terribilmente avvolta dalle fiamme che non le hanno lasciato scampo. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa della donna dopo essersi accorti del fumo che usciva dall’abitazione ma purtroppo per la signora ogni successivo soccorso si è rivelato inutile.

Quando i vigili del fuoco sono accorsi sul posto e sono riusciti a entrare in casa, infatti, hanno solo potuto spegnere le fiamme ma purtroppo per la pensionata ormai non c’era più nulla da fare. I sanitari del 118 giunti sul luogo dell’incendio ne hanno solo potuto accertare il decesso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziana signora era da sola in casa quando è avvenuta la tragedia e pare stesse ai fornelli a cucinare. Per motivi tutti da stabilire, i suoi abiti avrebbero preso fuoco e in pochi attimi si sarebbe ritrovata avvolta dalle fiamme. La pensionata è deceduta a seguito delle gravi ustioni riportate. Sul posto, in via Cristoforo Colombo, sono accorsi poi anche i carabinieri e i pompieri del Nucleo Investigativo Antincendi che dovranno stabilire con certezza le cause del rogo mortale.