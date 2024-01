Lecce, ragazza trovata in balcone impiccata con una sciarpa al collo: ipotesi femminicidio Una ragazza è stata trovata impiccata al balcone dell’abitazione dove viveva a Casarano. L’ipotesi è che si sia trattato di un femminicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Immagine di archivio

Tragedia in provincia di Lecce. Una ragazza di 25 anni è stata trovata priva di vita all'interno dell'abitazione dove viveva in via Ruffano, alla periferia di Casarano, paese del Salento Un ragazzo, un suo conoscente del posto, è stato condotto in caserma dai carabinieri per essere ascoltato.

La donna è stata rinvenuta stamane sul balcone, una sciarpa della squadra locale intorno al collo, con il corpo penzolante, come se si fosse impiccata lasciandosi morire. Ma quello che in un primo momento è apparso come un suicidio, col passare delle ore ha assunto contorni poco chiari: in casa della ragazza sono stati trovati oggetti rotti, gli investigatori non escludono nessuna ipotesi. Le indagini procedono a ritmo serrato: i carabinieri stanno ascoltando diverse persone come informate sui fatti.