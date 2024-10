video suggerito

Ragazzo di 17 anni scomparso ad agosto trovato morto in un cantiere a Sarzana: "Corpo lì da giorni" Il ragazzo era scomparso ad agosto. Dai primi rilievi sul posto, l'ipotesi è che il corpo senza vita del 17enne fosse lì da diverso tempo. Il cadavere infatti era in avanzato stato di decomposizione.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Tragico rinvenimento a Sarzana, provincia de La Spezia, dove un ragazzo di 17 anni, scomparso nell'agosto scorso, è stato rinvenuto senza vita in un cantiere stradale abbandonato. La macabra scoperta risale alla notte fra lunedì e martedì quando il cadavere è stato rinvenuto in un prefabbricato usato come baracca all’interno del cantiere della passerella di Via Emiliana, nella periferia della cittadina ligure.

Dai primi rilievi sul posto, l'ipotesi è che il corpo senza vita del ragazzo fosse lì da diverso tempo. Il cadavere infatti era in avanzato stato di decomposizione. Del resto si tratta di una zona abbandonata dove gli operai non lavorano più da tempo e dove nessuno passa abitualmente.

Le indagini della polizia di stato, che si sta occupando del caso, hanno confermato che si tratta di un 17enne che nell'estate scorsa si era allontanato da una struttura di assistenza per minori della provincia di La Spezia, una casa famiglia in cui era ospitato, e aveva fatto perdere le sue tracce.

Si tratta di un minorenne di origine straniera di cui la comunità di assistenza per minori aveva denunciato l'allontanamento nello scorso mese di agosto. Da allora nessuno lo aveva più visto in comunità ma ora gli inquirenti vogliono capire se avesse avuto contatti con altre persone e con alcuni parenti in zona.

La Polizia sta tentando di ricostruire le ultime settimane prima del ritrovamento e al momento non può escludere nulla, dal malore all'aggressione. Maggiori certezze potrebbero arrivare solo dall'autopsia che sarà disposta dalla Procura ligure. L'esame medico legale dovrà accertare tempi del decesso e sopratutto esatta causa di morte del 17enne, almeno per escludere alcune ipotesi. Intanto gli inquirenti proseguiranno gli accertamenti, ascoltando gli operatori che avevano avuto contatti con lui in estate ma anche un fratello che abita in zona.