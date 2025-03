video suggerito

Franco Musacchi è morto: il corpo del 67enne di Ferrara ritrovato in un canale. Era scomparso ieri Tragico epilogo per le ricerche intraprese dai carabinieri: il cadavere del 67enne è stato rinvenuto nelle acque di un canale situato lungo via Lidi Ferraresi, nel territorio di Ostellato; sul posto anche i vigili del fuoco. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è conclusa nel modo più drammatico la vicenda di Franco Musacchi, il 67enne ferrarese residente a Gambulaga di Portomaggiore, la cui scomparsa aveva tenuto in apprensione familiari e conoscenti. L’uomo era stato visto per l’ultima volta nel primo pomeriggio di lunedì 10 marzo, intorno alle 14, e da allora non si avevano più sue notizie. Dopo ore di ricerche ininterrotte, il suo corpo è stato ritrovato senza vita nella tarda mattinata di oggi.

A confermare il tragico epilogo sono stati i carabinieri, precisando che il cadavere è stato rinvenuto nelle acque di un canale situato lungo via Lidi Ferraresi, nel territorio di Ostellato. La posizione del ritrovamento dista circa cinque chilometri dal cimitero comunale, luogo in cui l’uomo aveva abbandonato la sua automobile, una Fiat Panda color avorio, nel pomeriggio di ieri. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per supportare le operazioni di recupero della salma.

L’allarme per la sua scomparsa era scattato nella serata di lunedì, quando i familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, avevano avvisato le autorità. Le ricerche, avviate tempestivamente, sono proseguite senza sosta per tutta la notte e nelle prime ore del mattino successivo, finché la tragica scoperta non ha messo fine a ogni speranza.

Le circostanze della morte di Musacchi restano ancora avvolte nel mistero e sollevano numerosi interrogativi. La comunità locale, profondamente colpita dalla vicenda, attende ora gli esiti delle indagini per comprendere cosa sia realmente accaduto nelle ore precedenti al decesso dell’uomo.