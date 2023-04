Lecce, lanciarono disabile contro una scalinata e filmarono la scena: indagati 5 minori Cinque ragazzi di 16 e 17 anni sono accusati di violenza privata e lesioni perché avrebbero provocato la caduta del giovane durante il cosiddetto gioco della sedia.

A cura di Davide Falcioni

La Procura per i minori di Lecce ha chiuso le indagini preliminari su un grave episodio risalente alla sera del 20 ottobre del 2021, quando un ragazzo di 19 anni con un ritardo mentale si infortunò nell’anfiteatro di una chiesa di Lizzanello, vicino al capoluogo salentino, dopo essere stato scaraventato a terra da alcuni amici. Cinque di questi (quattro 17enni e un 16enne) sono accusati di violenza privata e lesioni perché sarebbero stati loro a provocare la caduta del giovane durante il gioco cosiddetto della sedia.

In particolare uno di questi, insieme a un altro ragazzo non identificato, avrebbero incrociato le braccia formando un piano orizzontale sul quale si sarebbe seduto il malcapitato, e la loro spinta verso l’alto insieme a quella impressa da altri due indagati di spalle, avrebbero provocato il volo della vittima che, caduta al suolo, andò a sbattere contro un gradone dell’anfiteatro. Le conseguenze per il giovane furono la rottura di un dente, un trauma gengivale e lesioni al labbro superiore, mentre i presunti responsabili furono iscritti sul registro degli indagati.

Durante le indagini condotte dalla magistratura, coordinata dalla sostituta procuratrice Maria Rosaria Micucci (che ha ereditato il fascicolo dalla collega Stefania Mininni), si è proceduto a diversi ascolti, e alcune posizioni sono state poi stralciate. Ai raggi X della Procura per i minorenni finirono anche i cellulari dei giovani che, sequestrati dai carabinieri del capoluogo salentino e di Lizzanello, furono oggetto di una perizia svolta dall’ingegnere Claudio Leone, perché due di loro in particolare filmarono con il telefonino l'episodio. I sei minorenni sono assistiti dagli avvocati difensori Davide Pastore, Raffaele Benfatto, Vincenzo Perrone, Silvio Giardiniero, Salvatore Davide Pierri, Carlo Sariconi.