Le telecamere di una pizzeria hanno registrato le urla di una bambina il giorno della scomparsa di Kata Il giorno della scomparsa di Kata, le telecamere di una pizzeria poco distante dall’ex hotel Astor ha registrato le urla di una bambina e il rumore dello sportello di un’auto che si chiude. Il filmato è stato mandato in onda durante la trasmissione Quarto Grado.

A cura di Gabriella Mazzeo

Delle urla registrate intorno alle 17.20 di sabato 10 giugno dal sistema di videosorveglianza di una pizzeria di Firenze. Quei pochi secondi di audio potrebbero essere un nuovo tassello da aggiungere alle ricerche della piccola Kata, la bambina scomparsa ormai da giorni nell'ex Hotel Astor occupato. Durante la puntata della trasmissione "Quarto Grado" è stato mandato in onda il filmato della telecamera di videosorveglianza del locale, che non ha inquadrato sospetti ma che ha registrato le urla di quella che sembra essere a tutti gli effetti una bambina e il rumore della portiera di un'auto.

Non vi sono conferme investigative a riguardo, ma la pizzeria che ha fornito il filmato si trova a soli 250 metri dall'ex stabile occupatoe poi sgomberato pochi giorni fa. In quelle ore, la mamma della piccola Kata la stava cercando nelle stanze dell'ex albergo nel quale, per ora, non sono state trovate tracce della bambina.

I genitori di Kata

La telecamera puntata sulla strada ha poi ripreso una scena apparentemente normale: due persone sono passate 38 secondi dopo l'urlo ed entrambe appaiono tranquille. Il dettaglio che colpisce, invece, è il passaggio in contemporanea di un'auto bianca che sembra arrivare da un parcheggio poco distante. Risulta impossibile vedere chi vi fosse all'interno dell'abitacolo, ma la persona alla guida sembrerebbe procedere senza particolare fretta sulla via.

Le immagini, insomma, non sono apparentemente allarmanti, ma l'audio potrebbe essere una nuova traccia dalla quale partire per rintracciare la bimba di 5 anni scomparsa in un pomeriggio di inizio giugno. Stando a quanto reso noto nel corso della trasmissione, le forze dell'ordine non avrebbero chiesto al proprietario del locale di visionare le riprese di quelle telecamere.

Kata, la bimba scomparsa a Firenze

Il locale a 250 metri dal luogo della scomparsa

La pizzeria si trova a 250 metri dal luogo della scomparsa della bimba. La ricostruzione effettuata tramite mappe indica che la strada come un "accesso diretto" dal cortile della struttura occupata. I rapitori potrebbero aver scavalcato il muro di cinta sul retro dell'hotel per poi sbucare proprio in Via Monteverdi, poco distante dal locale che ha registrato le urla.

Il passaggio su via Monteverdi potrebbe aver garantito la fuga ai sequestratori che secondo gli inquirenti si sarebbero allontanati proprio in auto. Sulle indagini vige il massimo riserbo dopo giorni di operazioni concitate seguite costantemente dall'occhio dei media. La famiglia della bambina è stata trasferita in un alloggio protetto e gli occupanti dell'albergo sono stati smistati in altre sistemazioni. Lo sgombero sarebbe inoltre funzionale alle ricerche: le forze dell'ordine sono infatti tornate più volte per sopralluoghi lunghi e approfonditi durante i quali sono stati sfondati muri e bucato il tetto pur di scandagliare gli angoli più nascosti della struttura alla ricerca di indizi sulla bimba scomparsa.