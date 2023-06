Kata, il video della lite all’Astor giorni prima della scomparsa: “Non abbiamo fatto nulla di male” Nel corso della trasmissione di ieri di Chi l’ha visto? l’ennesimo appello della mamma di Kata, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa a Firenze il 10 giugno: “Se qualcuno sa o ha visto e ha paura di parlare, può chiamare me o miei familiari direttamente”. Mostrato il video di una lite all’ex hotel Astor giorni prima della sparizione.

A cura di Ida Artiaco

Continuano senza sosta le ricerche della piccola Kata, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa a Firenze lo scorso 10 giugno mentre giocava nel cortile dell'ex hotel Astor dove viveva insieme alla mamma e al fratellino di 8 anni.

Ieri proprio la mamma della bambina, Katherine Alvarez, ha fatto un nuovo appello davanti alle telecamere della trasmissione Chi l'ha visto? andata in onda su Rai 3. Alla giornalista che le ha chiesto "chi può aver fatto del male a te, a Miguel, alla vostra famiglia e chi può aver portato via una bambina di cinque anni?", ha risposto: "Non lo so, non abbiamo fatto niente di male. Sono distrutta. Se qualcuno sa o ha visto e ha paura di parlare, può chiamare me o miei familiari direttamente. Vi prego, aiutatemi".

Sempre nel corso della trasmissione condotta da Federica Sciarelli e andata in onda ieri sera è stato mostrato un video, già pubblicato in esclusiva dal quotidiano Il Tirreno, in cui si vede una lite scoppiata nell'ex hotel Astor giorni prima che Kata sparisse nel nulla.

Nelle immagini, girate con un telefono cellulare, si vede un uomo che tiene con un piede una porta, resistendo alla pressione di qualcuno che dall’altro lato evidentemente sta cercando di entrare, e ha in mano un coltello. A un certo punto si sente una voce di bambina urlare: "Basta, basta". La madre di Kata, sempre nel corso di Chi l'ha visto? ha sostenuto, mentre sfilava con il corteo in città per chiedere la liberazione della figlia: "Sì, quella era la nostra stanza". E con un cenno del capo ha anche confermato che la voce della bimba che urlava era quella della figlia, specificando che tutto è successo molto prima, senza però dare dettagli più precisi sul quando.

Anche perché non ha voluto rispondere su quello che succedeva nello stabile, ora sgomberato, per non intralciare le indagini sulla scomparsa della figlia dato che tra le piste seguite c'è quella del racket delle stanze all'Astor. Tuttavia, già nella denuncia della mamma ai carabinieri si legge di una lite con un'altra famiglia per la stanza.

Intanto, per trovare la piccola, la procura di Firenze ha deciso, in un vertice con gli investigatori, di acquisire tutte le telecamere della città e sottoporle a un massiccio esame delle immagini. L'operazione potrebbe riguardare circa 1.500 telecamere pubbliche puntate sulle strade. La ricerca sarà concentrata sui giorni 10 e 11 giugno.