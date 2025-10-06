Le rubano la borsa mentre è su una panchina, anziana si sente male e muore

Si chiamava Giovanna Trovò l’anziana morta dopo aver subito il furto della borsa in centro a Conselve (Padova). La 79enne si sarebbe sentita male dopo aver saputo che i due ladri avevano fatto ritrovare la borsetta, sottraendole però 50 euro.

Si era seduta su una panchina per riposare quando un uomo le si è avvicinato, all'apparenza per chiederle informazioni, mentre un complice le sottraeva la borsa. Giovanna Trovò, 79 anni, ha accusato un malore dopo essersi resa conto del furto. L'anziana è purtroppo deceduta poco dopo a casa. Le indagini delle forze dell'ordine sono partite immediatamente.

Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti investigative, i carabinieri hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza nei pressi della panchina. Qui infatti si vedono distintamente due persone avvicinarsi alla 79enne e sottrarle la borsa senza dare nell'occhio.

Trovò era molto nota a Conselve, dove viveva, e la vicenda ha scosso nel profondo la comunità, poco abituata a notizie di questo tipo. La 79enne era infatti madre di 4 figli e nonostante qualche piccolo problema di salute dovuto all'età, continuava a condurre una vita autonoma e indipendente.

Il furto della borsa, avvenuto nel pomeriggio di venerdì, ha però rappresentato per l'anziana un forte shock. La 79enne aveva raggiunto il centro cittadino dalla sua abitazione e aveva deciso di sedersi su una panchina per riposare. Poco dopo le 17.30 è stata avvicinata dall'uomo che le ha chiesto un'informazione mentre il complice le ha sfilato la borsa, allontanandosi.

L'anziana si è accorta poco dopo di essere stata derubata e ha chiesto aiuto ai passanti. La 79enne è stata accolta in un negozio, messa e sedere e aiutata a bere un bicchiere d'acqua. La titolare dell'attività commerciale l'ha rassicurata, offrendosi di accompagnarla a casa e di chiamare i figli.

Una volta arrivata verso casa, la 79enne ha scoperto che la borsa era stata ritrovata e che dal portafogli erano scomparsi solo 50 euro. A quel punto la donna ha accusato un malore e a nulla è valso l'intervento del 118. L'anziana è deceduta poco dopo.

Sabato mattina i figli hanno sporto denuncia ai carabinieri di Conselve e i militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali nei paraggi. I due rapinatori sarebbero ben riconoscibili dai video ora nelle mani delle forze dell'ordine.

I due sarebbero stati già visti altre volte e riconosciuti anche per l'atteggiamento sospetto mostrato in strada. Ora però saranno le indagini delle forze dell'ordine a far luce su quanto accaduto.