Le parole di Ermanno Cappa alle gemelle dopo il delitto di Garlasco: "Quel cretino di Stasi lo incastreranno" Nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco in cui fu uccisa Chiara Poggi riemergono alcune intercettazioni che vedono come protagonisti Stefania Cappa e il padre Ermanno. Quest'ultimo, raggiunto da Fabrizio Corona, ha detto: "Le mie figlie sono innocenti".

A cura di Ida Artiaco

Nell'ambito del nuovo filone d'indagine sul delitto di Garlasco, che vede indagato Andrea Sempio per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi con Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva, o con terzi, rispuntano i nomi di Stefania e Paola Cappa, le gemelle cugine della vittima, figlie della sorella del padre. Nessuna delle due è stata mai iscritta nel registro degli indagati e non lo sono neppure adesso, ma nelle ultime settimane di loro si è parlato non solo dopo le dichiarazioni del supertestimone della trasmissione Le Iene e di Fabrizio Corona, ma anche dopo che è riemerso un video che immortala una delle due sorelle, Stefania, mentre abbraccia Stasi nella caserma dei carabinieri.

Le intercettazioni di Stefania ed Ermanno Cappa

Ebbene, come spiega Repubblica, a riemergere adesso sono alcune intercettazioni che vedono protagonisti Stefania Cappa e il padre, il noto avvocato Ermanno. Gli inquirenti hanno ripreso in mano brogliacci e appunti degli investigatori dell'epoca, quando si consumò il delitto, ormai 18 anni fa, tra cui spiccano alcune frasi dette dai due, in particolare quando Ermanno Cappa disse alla figlia, dopo averle consigliato di evitare i giornalisti dopo l'iniziale scarcerazione di Stasi: "Quel cretino lì se devono incastrarlo lo incastrano". Il "cretino" è sempre Alberto Stasi.

Non solo. Sempre come riferisce Repubblica i Cappa avevano le chiavi del villino di via Pascoli, dove Chiara Poggi venne uccisa il 13 agosto 2007. A detta della signora Maria Rosa Poggi, mamma delle gemelle, le avevano ricevute dal fratello e padre di Chiara per poter innaffiare le piante in assenza dei padroni di casa, che erano in vacanza in montagna. Ad eccezione proprio di Chiara. Sapevano anche come disinserire l'allarme. Ma all'epoca nessuno li sospettava e non è stato dato peso a questo elemento. Stefania Cappa al telefono con la madre parò dei controlli che sono stati fatti difendendo la sorella: "Ho detto: potete prendere tutta la mia casa! Le biciclette, le scarpe, tutto! Ma il tutore di una persona malata! Voi mi fate ridere! E loro: ‘Stefania calmati'. No io non mi calmo per un caz…! Gliel'ho detto!". La persona malata è la sorella, che all'epoca aveva una gamba ingessata e indossava un tutore.

Il giallo della telefonata di Stefania Cappa a Chiara Poggi

Tra gli elementi che tornano all'attenzione degli inquirenti ci sarebbe anche una telefonata che Stefania Cappa avrebbe detto di aver fatto alla cugina il 12 agosto 2013, il giorno prima dell'omicidio, ma che non risulterebbe. "L’ho sentita l’ultima volta domenica 12, non mi ricordo a quale ora. La chiamai, mi ricordo, dal telefono della mia abitazione. Ma non ne sono sicura. Ritengo comunque di averla sentita per chiederle di passare presso la Croce Garlaschese dove avrei svolto il mio turno di volontariato dalle 15 alle 19.30″, disse la cugina. Tra le due, ad ogni modo, pare non ci fossero contatti telefonici assidui, a differenza di quanto raccontò sempre Stefania.

Ermanno Cappa a Fabrizio Corona: "Le mie figlie sono innocenti"

Dai Cappa le bocche restano cucite, anche se Ermanno Cappa è stato fermato nei giorni scorsi a Milano da Fabrizio Corona che ha inserito nell'ultima puntata del suo Falsissimo su YouTube un pezzo della sua conversazione con l'avvocato. Quest'ultimo ha dichiarato: "Sono tutti stupidaggini, le mie figlie sono innocenti. Non conosco gli atti e non so se Stasi è colpevole. Sono mortificato a vedere che maltrattano ingiustamente le mie figlie e non riesco a fare niente. Io posso dire che mia figlia è fuori completamente da questa cosa", riferendosi a Stefania.