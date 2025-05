video suggerito

Garlasco, il video di Alberto Stasi e Stefania Cappa intercettati dopo l’omicidio: “Forse una rapina” Alberto Stasi e Stefania Cappa intercettati in caserma quattro giorni dopo l’omicidio di Chiara Poggi: nel video, mostrato in questa nuova fase di indagini sul delitto di Garlasco, i due giovani parlavano di furti nella villetta teatro del delitto. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Susanna Picone

94 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Sempio, Alberto Stasi, le gemelle Paola e Stefania Cappa, Marco Poggi: sono diverse le persone tornate sotto i riflettori ormai da settimane dal momento in cui sono state riaperte le indagini sul delitto di Garlasco, con il 37enne Sempio iscritto nel registro degli indagati. Tante le novità degli ultimi giorni, da aggiornamenti dalla Procura e indiscrezioni giornalistiche, e tanti anche gli elementi della vecchia inchiesta riproposti da tv e giornali.

Tra questi, ad esempio, un video che risale al 2007, appena quattro giorni dopo l’omicidio della ventiseienne Chiara Poggi. Ci sono Alberto Stasi, il suo fidanzato dell’epoca poi condannato per l’omicidio, e Stefania Cappa, una delle cugine della vittima. Vengono intercettati mentre si trovano in caserma.

È la trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?” – dopo il video dell’abbraccio tra i due riproposto la settimana scorsa che fa riferimento alla stessa giornata – a mostrare le immagini. In questo video Stasi e Cappa parlano di rapine in riferimento a quanto accaduto a Garlasco. “Hanno già fatto due furti”, dice lei, e lui e che risponde: “Eh io lo so, lei me lo diceva”, riferendosi evidentemente alla fidanzata uccisa.

“Due furti da lei, io so che sono venuti una volta, che proprio in quella via diverse volte hanno rubato”, continua Stasi e la cugina di Chiara che risponde che anche nella villetta teatro del delitto erano andati i ladri, “la prima volta hanno rubato alle 3 di notte”, una seconda volta c’erano i cani “e mio zio si è svegliato”, “ma questi scappano e vanno via”. La conversazione prosegue ancora sull’argomento rapine, con Stasi che dice che “hanno rubato anche il formaggio nel frigo”. Ed è ancora Stefania Cappa a tentare poi una possibile ricostruzione: “Qualcuno che si è studiato la situazione, che ha visto che era in casa da sola e ha deciso di rapinare, punto”.

Ricordiamo che fu proprio Alberto Stasi il primo a chiamare i soccorsi e a recarsi in caserma per dare l’allarme dopo – questa la sua versione – aver trovato Chiara Poggi morta in casa. Lo stesso Stasi, dopo due assoluzioni, è stato poi condannato in via definitiva a 16 anni per il delitto di Garlasco.