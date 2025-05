video suggerito

"Ho fatto cose brutte", il bigliettino di Sempio e le indagini sull'impronta: "Corrisponde per 15 punti di contatto" Nel caso del delitto di Garlasco emergono nuovi elementi. Tra questi, l'ombra dei bigliettini trovati nella spazzatura scritti da Andrea Sempio. La difesa dell'indagato: "Ha frequentato ogni angolo della casa della vittima", ma sull'impronta trovata vicino al cadavere di Chiara Poggi la Procura precisa: "Corrisponde per 15 punti di contatto".

A cura di Biagio Chiariello

Andrea Sempio "ha frequentato ogni angolo della casa, tranne la camera da letto dei genitori di Chiara e di Marco", inclusi la taverna e le scale in fondo alle quali fu ritrovato il corpo senza vita della 26enne. Proprio lì, sulla parete destra, è stata repertata un’impronta del palmo di una mano, che una nuova consulenza, disposta dalla Procura di Pavia, ha attribuito al 37enne. A spiegare questo elemento è l’avvocata Angela Taccia, che difende proprio Sempio insieme al legale Massimo Lovati, nell’ambito delle nuove indagini a suo carico. Sempio, amico storico di Marco Poggi, è al centro di un nuovo filone d’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

Ma il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, con un comunicato appena diffuso, ha specificato che "l'impronta 33 evidenziata mediante l'impiego della ninidrina, è stata lasciata dal palmo destro di Andrea Sempio per la corrispondenza di 15 minuzie dattiloscopiche", dando così ufficialità a quanto emerso nella giornata di ieri e anticipato da alcuni quotidiani, in merito all'impronta repertata sulle scale che conducono al seminterrato della villetta di Garlasco, dove è stato ritrovato il cadavere di Chiara Poggi. La traccia, precisa il procuratore, è stata analizzata "alla luce della nuove potenzialità tecniche a disposizione, sia hardware che software".

Il bigliettino di Sempio: “Ho fatto cose talmente brutto che nessuno può immaginare”

Nel nuovo filone d’indagine un ruolo chiave è giocato anche da una serie di bigliettini scritti a mano da Andrea Sempio e recuperati dai carabinieri tra i suoi rifiuti. Si tratta di appunti personali, gettati via ma poi acquisiti come possibile materiale probatorio. Alcuni contengono riflessioni inquietanti, capaci di attirare l’attenzione degli investigatori e del Racis di Roma, incaricato di tracciarne un eventuale profilo psicologico. In uno di questi fogli, Sempio annotava: "Ho fatto cose talmente brutte che nessuno può immaginare". Altri biglietti riportano dettagli dei suoi spostamenti proprio nel giorno del delitto, come se cercasse ancora, a distanza di anni, di ricostruire un alibi.

La madre di Andrea Sempio a Fanpage.it: "Mio figlio Non è né qui, né a Voghera"

Nel frattempo la madre dell'indagato ha scelto di non commentare i più recenti sviluppi dell’inchiesta, limitandosi a dichiarare a Fanpage.it di non sapere dove si trovi il figlio: "Non è né qui, né a Voghera", ha detto. C'è anche da dire che anche la stessa Daniela Ferrari ha avuto un malore in caserma, a Milano, proprio durante un interrogatorio in cui si discuteva del famoso scontrino del parcheggio di Vigevano e dell’alibi di Andrea. Il momento critico sarebbe coinciso con la citazione di Antonio B., pompiere e amico di Sempio, che forse la madre incontrò proprio il 13 agosto 2007. Questo dettaglio, ancora non del tutto chiaro, sembrerebbe collegato proprio allo scontrino al centro dell’alibi.