L’avvocata di Sempio: “Fabrizio Corona lo ha inseguito”. E spunta video con il padre delle gemelle Cappa “Corona si è presentato sul lavoro di Sempio e l’ha pure inseguito in macchina” ha rivelato l’avvocata del nuovo indagatalo per il delitto di Garlasco. L’ex re del Gossip filmato anche mentre parla in strada con Ermanno Cappa, avvocato e zio di Chiara Poggi ma sopratutto papà delle due gemelle Cappa. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

Tra dirette social, audio inediti e una comparsata a sorpresa davanti al Tribunale durante gli interrogatori per l'indagine di Garlasco, Fabrizio Corona ha mostrato un'attenzione via via sempre maggiore al delitto di Chiara Poggi. L'ex re dei paparazzi ha iniziato a seguire sempre più attivamente la delicata vicenda dopo l'apertura della nuova inchiesta ed è stato segnalato più volte alle calcagna dei protagonisti riemersi dai vecchi e nuovi fascicoli come Andrea Sempio e le gemelle Cappa.

Nei giorni e nelle settimane scorse Fabrizio Corona si sarebbe messo alle calcagna di Andrea Sempio, il nuovo indagato in concorso per il delitto di Garlasco, inseguendolo nei suoi luoghi abituali proprio come farebbe un paparazzo con un vip. A raccontarlo al Corriere della Sera la legale di Sempio, l’avvocata Angela Taccia.

Taccia parla di pedinamenti, tentativi di contatto e dialogo sul luogo di lavoro dell'uomo, che fa il commesso in un negozio, e persino un inseguimento in auto. "Domenica Sempio mi ha chiamato terrorizzato dal negozio, mi ha detto ‘È entrato Fabrizio Corona e ha iniziato a urlare'. Andrea ha chiamato le guardie e l’hanno nascosto in uno sgabuzzino. Siamo alla follia. Ma poi l’ha pure inseguito in macchina" ha rivelato l'avvocata. Un assedio come quello dei giornalisti che, secondo il legale, potrebbero mettere rischio anche il lavoro di Sempio.

Fabrizio Corona però sembra non mollare anche gli altri due volti entrati nel racconto di Garlasco, anche se mai indagate, le due sorelle Stefania e Paola Cappa, le cugine di Chiara Poggi. Dopo aver fatto ascoltare alcuni messaggi di Paola Cappa a un amico comune in una puntata del suo “Falsissimo”, nelle scorse ore ha incontrato faccia a faccia ErmannoCappa, avvocato, zio della vittima e papà delle cugine.

L'incontro, immortalato in alcuni video girati da un passante e pubblicati da Repubblica, è sembrato una sorta di chiarimento tra i due. "… mettono in piazza così alla caz… di cane" dice l'avvocato, e ancora "Ma i giornalisti inventano anche delle caz… te". Una sorta di sfogo sulla pressione mediatica ricevuta dalla sua famiglia e che Corona ha contribuito inevitabilmente a creare.