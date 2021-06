Meglio tardi che mai. Dopo sei mesi dalla morte di Luca Ventre, il caso sta guadagnando l'attenzione nazionale. Si è tenuta una conferenza stampa presso la Camera dei deputati dove hanno partecipato il fratello, Fabrizio Ventre, il professore Luigi Manconi, la deputata PD Lia Quartapelle, il deputato LeU Erasmo Palazzotto, e il deputato Più Europa Riccardo Magi, tutti riuniti per dare dignità e visibilità a "un fatto sorprendentemente sconosciuto ai più". Eppure, al termine della conferenza, ai vecchi interrogativi se ne sono aggiunti altri. Ancora senza risposta.

Cosa ci faceva un poliziotto uruguaiano dentro l'ambasciata italiana?

Se lo sono chiesto a turno i relatori della conferenza stampa, sottolineando come la presenza della polizia uruguaiana all'interno dell'ambasciata che è "territorio italiano" sia irregolare.

Raggiunto telefonicamente da Fanpage a conferenza terminata, Luigi Manconi ha detto:

"Mi è stato riferito che la security privata, che ha un contratto con l'ambasciata italiana, ha chiesto l'aiuto di poliziotti uruguaiani che si trovavano all'esterno dell'ambasciata, quindi i poliziotti uruguaiani sarebbero stati chiamati e a quel punto sarebbe entrati all'interno dell'ambasciata. Se così fosse la cosa sarebbe legittima".

Ma qualcosa non torna. La versione riferita al professore Manconi è diversissima da quella registrata durante la nostra inchiesta. In un'intervista esclusiva a Fanpage pubblicata il 26 gennaio, l'ambasciatore italiano dell'Uruguay, Giovanni Iannuzzi, alla domanda "Perché a presidiare la nostra ambasciata c’era un poliziotto uruguaiano?" abbia risposto:

"Questo non è un territorio italiano, se un bambino nasce qui non è italiano, è un territorio che gode di privilegi e immunità. Qui c’è la sicurezza messa a disposizione da una società con cui abbiamo un contratto di guardia e vigilanza e poi, vista la situazione in questo Paese, le autorità uruguaiane hanno messo a disposizione due dei loro poliziotti che seguono le nostre direttive, ma rispondono al Ministero dell'Interno uruguaiano".

Da chi è stato messo il poliziotto? La domanda non è banale, perché dalla risposta si evincono i ruoli di coloro che erano tenuti a rispondere delle proprie responsabilità all'indomani dell'uccisione di Luca Ventre e si deducono i referenti a cui il poliziotto rispondeva nell'esercizio delle sue funzioni. Senza contare che, come emerso dall'inchiesta di Fanpage, il poliziotto figurava ancora "capo della sicurezza diplomatica" anche dopo l'uccisione del giovane Luca.

Quale che sia la risposta, dalle ricostruzioni emerge che è da circa 15 anni che nell'ambasciata italiana in Uruguay non si vede l'ombra di una guardia o militare italiano. Il motivo è presto detto: Perché costa troppo.

L'Italia ha lo stesso numero di ambasciate di Francia e Germania ma spende la metà di loro

Si poteva intuire già durante la prima fase pandemica, con le migliaia di connazionali rimasti bloccati all'estero e costretti a rimpatriare a proprie spese perché le ambasciate erano nel caos e la Farnesina non disponeva di voli e aerei bastanti per tutti: L'Italia ha lo stesso numero di ambasciate di Francia e Germania ma spende la metà di loro per effetto di una spending review che nessuno, pare sappia definire cronologicamente. L'effetto di questi tagli? La carenza, quando non addirittura assenza come nel caso di Luca Ventre, di personale di sicurezza italiano.

Luca Ventre, Paolo Attanasio e Vittorio Iacovacci orfani dello Stato

Sul caso Ventre le cose sembrano muoversi. Anzitutto a livello giuridico, con il sostituto procuratore Sergio Colaiocco che da Roma procede speditamente con le indagini per omicidio preterintenzionale. Poi a livello politico, con la Ministra della Giustizia Marta Cartabia che ha firmato due distinte richieste di procedimento penale: l'una nell'ambito del procedimento relativo alla morte di Luca Ventre, l'altra nell'ambito del procedimento relativo all'omicidio in Congo dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci. Grazie a queste richieste firmate il 14 giugno, l'Italia potrà perseguire legalmente gli assassini dei nostri concittadini all'estero. E non è un caso che si sia proceduto in maniera, per così dire, "cumulativa". Entrambe le uccisioni, Luca Ventre in Uruguay, Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci in Congo, riguardano le nostre ambasciate e fanno emergere l'incredibile fragilità dell'Italia all'estero. Una fragilità che non ci si aspetta da un Paese del G7 che proprio negli ultimi due anni ha aumentato la spesa militare del 15,7% rispetto al 2019.