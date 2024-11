video suggerito

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 1 novembre 2024 non ci saranno: quando si recupera Oggi, venerdì 1° novembre, giorno della festività di Tutti i Santi, non saranno effettuate le consuete estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: ecco il calendario dei prossimi concorsi e quando si recupera.

A cura di Biagio Chiariello

Estrazione Lotto e numeri vincenti del SuperEnalotto

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto previste di oggi, venerdì 1° novembre 2024, non si terranno. A causa della Festa di Tutti i Santi, sono state infatti sospese e rinviate a una giornata non festiva. Ma come già accaduto in occasioni di altre festività, gli appuntamenti con le consuete lotterie non andranno persi, ma subiranno alcune modifiche rispetto al calendario abituale.

L'estrazione del SuperEnalotto, prevista per oggi, è infatti semplicemente posticipata di 24 ore e si svolgerà quindi sabato 2 novembre. Allo stesso modo, le estrazioni del Lotto e del 10eLotto verranno spostate al primo giorno feriale disponibile, quindi sempre domani. L’ultima estrazione, invece, si è tenuta giovedì 31 ottobre.

Sia il regolamento del Lotto che quello del SuperEnalotto stabiliscono che le estrazioni dei concorsi a premi non possano avvenire nei giorni festivi: è questo il motivo per cui le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto non si terranno nel giorno della Festività dei Santi.

Quello che segue è, dunque, il calendario dei prossimi concorsi e quando verranno estratti i numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto:

Concorso SuperEnalotto n° 174 di venerdì 1 novembre è posticipato a sabato 2 novembre;

Concorso SuperEnalotto n° 175 di sabato 2 novembre è posticipato a lunedì 4 novembre

Da martedì 5 novembre 2024, le estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto riprenderanno il loro ciclo standard con le quattro estrazioni settimanali previste: martedì, giovedì, venerdì e sabato. Ricordiamo, infatti, che per tutto il 2024 è stata confermata la proroga dell’estrazione aggiuntiva del venerdì per Lotto e SuperEnalotto/SuperStar, introdotta in origine per sostenere le comunità colpite dall'alluvione che lo scorso anno ha duramente colpito l'Emilia Romagna.