video suggerito

L’avvocato dei Poggi risponde al supertestimone de Le Iene: “Gli dissi subito di andare dai carabinieri” A Fanpage.it parla l’avvocato dei genitori di Chiara Poggi rispondendo alle accuse nei suoi confronti del “supertestimone” comparso nella puntata de Le Iene sul delitto di Garlasco che spiegava di aver parlato solo ora perché nel 2007 il legale Tizzoni non lo ascoltò: “Gli consigliai invece di andare dai carabinieri se aveva qualcosa da dire. E così fece”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giorgia Venturini

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'avvocato dei genitori di Chiara Poggi, Gian Luigi Tizzoni

"Già dopo l'omicidio di Chiara Poggi gli consigliai che se avesse avuto qualcosa di interessante da dire di andare dai carabinieri". A poche ore dalla seconda puntata del programma tv Le Iene sul "supertestimone" del delitto di Garlasco, a Fanpage.it parla l'avvocato dei genitori di Chiara Poggi. Il legale Gian Luigi Tizzoni – sempre a fianco di Rita Preda e Giuseppe Poggi già dal 2007 – risponde alla "accuse" fatte nei suoi confronti dal "supertestimone" nella precedente puntata del programma tv: l'uomo avrebbe detto che dopo poco dopo l'omicidio si sarebbe rivolto a Gian Luigi Tizzoni perché voleva riferirgli qualcosa inerente all'omicidio ma che il legale gli avrebbe detto che, essendoci già un'indagine aperta su Alberto Stasi, non sarebbe stato possibile aprirne un'altra sulla pista che il testimone suggeriva. Il "supertestimone" durante la prima intervista a volto coperto a Le Iene avrebbe puntato il dito contro l'avvocato precisando di come lo avesse bloccato nel fare dichiarazioni. Nulla che al momento non è stato accertato.

Ora l'avvocato Tizzoni replica: "Io ho un vaghissimo ricordo su quello che successe nel 2007 con lui, ma allora come oggi io vengo raggiunto – essendo il caso molto mediatico – da decine di segnalazioni, gente che si propone. Quello che fece anche lui all'epoca. Ricordo che non aveva nulla di concreto: gli dissi però di andare dai carabinieri perché io mi stavo occupando del procedimento. Insomma, in casi come questi, tutto quello che può dire un avvocato è di invitare ad andare dai carabinieri. A me risulta che dai carabinieri c'era andato. Quindi se avesse avuto qualcosa di importante da dire i carabinieri lo avrebbero ritenuto attendibile e avrebbero proceduto con quella pista". Poi precisa: "In un audio lui avrebbe detto che dopo me lui sarebbe andato da persone più potenti. Potenti non so in che termini, io di certo non sono mica potente. Spesso andava dai carabinieri. Di questo sono certo".

Nelle puntata di stasera ora il "supertestimone" ci metterà la faccia: sappiamo che a Garlasco lo conoscono un po' tutti. Ma perché proprio adesso è al centro dell'attenzione mediatica? La trasmissione Mediaset Le Iene avrebbe riportato quello che gli avrebbero confessato due donne – ora decedute – poco dopo il delitto: gli avrebbero riferito che il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi avevano visto una delle due cugine della vittima, ovvero Stefania Cappa, molto agitata ed entrare nella casa delle nonna, vicino a un canale di Tromello a pochi chilometri da Garlasco, con un borsone. Qualche minuto dopo poi Stefania Cappa avrebbe gettato qualcosa nel canale a Tromello. Nelle scorse settimane il "supertestimone" sarebbe stato sentito dai carabinieri (prima che andasse in onda la puntata de Le Iene) e poco dopo sono partite le ricerche nel canale di Tromello. I carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, avrebbero trovato "oggetti potenzialmente utili alle indagini". Con il passare dei giorni è stata smentita la notizia che nel canale sarebbe stato trovato un martello, ovvero lo stesso tipo di oggetto utilizzato per colpire Chiara Poggi. Quello che è stato trovato è più simile a una mazzetta e nulla lascerebbe pensare che sia l'arma del delitto. Adesso è tutto da confermare e da fare eventualmente le verifiche del caso.