L’auto finisce nell’Adige, morto il conducente: l’incidente ad Anguillara Veneta È morto il conducente della vettura finita nell’Adige. L’incidente è avvenuto questa mattina in località Borgo Forte, nel comune di Anguillara (Padova). Il corpo del guidatore è stato recuperato dai vigili del fuoco.

A cura di Chiara Ammendola

L’auto finita nell’Adige (foto Vigili del Fuoco)

Non è stata ancora resa nota l'identità del giovane conducente alla guida della vettura finita questa mattina nel fiume Adige. L'uomo è stato recuperato ormai senza vita dalle acque che scorrono lungo il comune di Anguillara Veneta, nel Padovano, insieme alla sua vettura. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'allarme è scattato questa mattina quando è stato chiesto l'intervento dei soccorritori per un incidente avvenuto in località Borgo Forte. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Piove di Sacco, oltre ai nautici di Rovigo, che hanno lavorato in via Gorgo per recuperare il mezzo.

All'interno del veicolo è stato rinvenuto il corpo del guidatore, unico occupante del mezzo caduto nel fiume, che è stato recuperato ormai privo di vita. Sul posto anche i Carabinieri e i sanitari del Suem 118.

(notizia in aggiornamento)