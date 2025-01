video suggerito

L'auto finisce nella scarpata: corpo dell'automobilista 47enne rinvenuto dopo diverse ore a Cuneo L'incidente è avvenuto nella notte a Vignolo, in provincia di Cuneo. Solo nella mattina di oggi è stata trovata l'auto con all'interno il corpo ormai senza vita di Sandro Sganzerla, un operatore forestale di 47 anni.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Sandro Sganzerla, un operatore forestale di 47 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Vignolo, in provincia di Cuneo. La tragedia si è consumata nella notte tra domenica e lunedì, quando l’auto guidata dalla vittima è uscita di strada lungo la provinciale che collega Borgo San Dalmazzo al capoluogo piemontese. Il veicolo è precipitato in una scarpata, ribaltandosi in un campo adiacente, in prossimità dell’officina meccanica “Massa’s Brothers”.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto è finita in una zona difficilmente visibile dalla carreggiata, schermata da una fitta vegetazione e arbusti che hanno reso complicato individuare il luogo dell’incidente. Questo ha determinato un significativo ritardo nei soccorsi, che sono stati allertati solo nella mattinata di oggi, quando un passante ha notato il veicolo nella scarpata lungo via Roccasparvera.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco, ma ogni tentativo di salvare la vita a Sganzerla si è rivelato inutile. Il 47enne è stato dichiarato morto sul luogo dell’incidente. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare le cause che hanno portato all’uscita di strada. Tra le ipotesi al vaglio, si considerano un malore improvviso che avrebbe colto l’uomo mentre era alla guida o un guasto meccanico del veicolo.

Il bilancio degli incidenti stradali nella provincia di Cuneo si apre con questa drammatica perdita, segnando la prima vittima del 2025 sulle strade locali. La sicurezza stradale torna a essere un tema centrale per le autorità, che stanno intensificando gli sforzi per migliorare la visibilità e la segnaletica lungo le strade provinciali, specialmente in zone a rischio come quella in cui si è verificato il tragico incidente.