Voragine si apre in strada a Seoul, motociclista ci finisce dentro: trovato morto dopo 18 ore di ricerche Corea del Sud, l'impressionante video di un motociclista 30enne inghiottito da una voragine a Seoul e trovato morto dopo 18 ore di ricerche incessanti.

A cura di Ida Artiaco

Un motociclista è caduto all'interno di una voragine apertasi per strada nell'ora di punta ed è stato trovato morto dopo oltre 18 ore di ricerche. È successo lunedì scorso nel distretto di Gangdong a Seoul, in Corea del Sud, e le immagini dell'incredibile incidente, ripreso dalla dashcam di un veicolo che transitava sul posto, hanno ben presto fatto il giro del mondo.

La vittima, sui 30 anni d'età ma di cui ancora non è stata resa nota l'identità, è stata letteralmente inghiottita dalla voragine lunedì scorso intorno alle 18.30 ora locale in seguito all’apertura della spaccatura nella strada che ha formato dal diametro di circa 20 metri e almeno altrettanti di profondità. Come riporta l’agenzia Yonhap, riferendo le parole di un funzionario dei vigili del fuoco del distretto di Gangdong in una conferenza stampa, le squadre di soccorso hanno lavorato incessantemente per ritrovare il motociclista, il cui corpo senza vita è stato recuperato solo 18 ore più tardi a circa 50 metri di profondità dal punto del crollo, dopo il suo cellulare e dopo la sua moto. "C'erano duemila tonnellate di terra e acqua mescolate all'interno della buca", ha precisato Kim Chang-seop.

Le operazioni di recupero, condotte dai vigili del fuoco di Seul con l’ausilio di macchinari pesanti, hanno richiesto il coinvolgimento di un ampio dispiegamento di personale d’emergenza. Il veicolo che precedeva il motociclista è riuscito a evitare la caduta per pochi istanti, anche se il conducente, una donna, è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. Il sindaco di Seoul, Oh Se-hoon, ha visitato il luogo dell'incidente, chiedendo un'indagine approfondita per comprendere le dinamiche dell'evento e prevenire situazioni simili in futuro. Un rapporto recentemente presentato al governo della città di Seoul ha rilevato che nell'ultimo decennio si sono verificate 223 voragini in città, causate per lo più da una cattiva gestione delle infrastrutture, tubi vecchi o danneggiati, cedimenti a lungo termine e altri incidenti causati dai lavori di scavo.