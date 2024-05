video suggerito

L'auto finisce nel fiume e la intrappola, Michela muore a 25 anni: "Va via la parte migliore di noi" Lo strazio dei genitori e del fidanzato della 25enne riminese Michela Lazzaretti morta in un tragico incidente stradale a Favignano sul Rubicone. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, la ragazza era ormai già morta, ancora allacciata alla cintura.

A cura di Antonio Palma

L’auto che sbanda, prende un terrapieno e si ribalta, finendo la sua corsa nel letto del fiume, intrappolando per sempre la sua conducente. È la sequenza del tragico incidente stradale avvenuto domenica scorsa a Favignano sul Rubicone e costato la vita a una giovane di 25 anni, Michela Lazzaretti. Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Villa Verucchio, in Provincia di Rimini, dove la ragazza risiedeva ed era conosciuta, e gettato nello sconforto la sua famiglia tra cui il padre candidato a sindaco.

Lo schianto mortale poco dopo le 19.30 di domenica fra le frazioni di Fiumicino e Capanni di Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì Cesena. All’altezza di una doppia curva, la 25enne ha perso il controllo del mezzo, una Matriz Chevrolet, e ha impattato contro il terrapieno. L’auto si è poi ribaltata ed è finita nel letto da dove purtroppo la giovane non è potuta più uscire.

A lanciare l’allarme è stata l’amica e coetanea che viaggiava con lei sul sedile passeggero e che è riuscita a uscire dal veicolo prima che questo fosse invaso dall’acqua. La giovane è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena ma le sue condizioni non sono gravi.

Michela Lazzaretti invece non ce l’ha fatta a uscire e quando i soccorritori sono giunti sul posto, era ormai già morta, ancora allacciata alla cintura. Una notizia che ha raggiunto in poco tempo i familiari e il fidanzato della 25enne che hanno voluto riservare un ricordo alla giovane attraverso i social.

“Il destino ci ha voluto dividere…sarai sempre la parte migliore della mia vita… ogni respiro che mi rimarrà, sarà l'aria che avrei voluto darti per vivere” è il commosso ricordo del padre Giancarlo. “Eri la migliore di tutti noi per il tuo modo di essere spontanea e per la tua voglia di vivere. Io spero in questi pochi anni, troppo pochi, di averti fatto sentire amata come meritavi. Sarai sempre una grande parte di me e ti porterò nel cuore ovunque andrò. Ti voglio ricordare per la donna fantastica che eri e per la madre e la moglie che sapevo tu potevi essere" ha scritto invece il fidanzato Anthony.

I funerali di Michela Lazzaretti si celebreranno oggi Martedì 21 Maggio alle ore 19.30 con una messa presso il Convento Santa Croce – Ordine Frati Minori a Verucchio