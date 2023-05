L’auto finisce contro un tir, muore il 24enne Griseld Topi: il violento incidente nel Barese È Griseld Topi la vittima del drammatico incidente avvenuto giovedì sera a Noicattaro, nel Barese. La sua auto si è scontrata con un tir, per poi finire fuori strada.

A cura di Chiara Ammendola

Griseld Topi

Non c'è stato nulla da fare per Griseld Topi, il 24enne rimasto vittima di un incidente giovedì sera nel Barese. La sua auto, mentre percorreva la strada Provinciale che collega Noicattaro a Rutigliano, si è schiantata contro un tir. I due mezzi viaggiavano in direzione opposta.

Il giovane che ha perso la vita si chiamava Griseld Topi: di origini albanesi, viveva proprio nel comune di Noicattaro. Nonostante il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, per lui non c'è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Illeso invece l'autista del tir che dopo lo schianto con la vettura ha atteso l'arrivo dei soccorsi.

Dopo l'impatto la vettura è finita a bordo strada

Sul posto sono giunti, oltre ai soccorritori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia Locale di Rutigliano, a cui sono stati affidati tutti gli accertamenti del caso. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto.

Stando a quanto si apprende sembra che il giovane, alla guida della sua auto, si sia scontrato col tir, forse in un tentativo di sorpasso. Dopo l'impatto la vettura è finita fuori strada e il giovane è morto praticamente sul colpo. Per lungo tempo la strada è stata bloccata dal camion lungo l’intera carreggiata. Gli addetti ai lavori hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni per effettuare i lavori necessari a ricostruire la dinamica dello schianto.

Un altro incidente mortale a Savona

Nella serata di ieri un altro giovane è rimasto vittima della strada. Il 26enne Elia Rossi è morto a Cairo Montenotte, lungo la strada Statale 29: stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata in discoteca quando ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato. Illesi due amici che erano con lui