L’auto si ribalta e prende subito fuoco: muore a Cervasca la giovane Gaia Conte

Gaia Conte

Gravissimo incidente a Cervasca, nell'hinterland di Cuneo. Nell'impatto è morta una 19enne. Stando alle prime informazioni, la giovane verso le 5 di mattina era alla guida della sua auto mentre viaggiava sulla provinciale 422 quando è uscita dalla carreggiata e si cappottata. Subito ha preso fuoco.

Sono scattati i soccorsi ma una volta sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso: inutili i tentativi di rianimare la 19enne. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno spento il fuoco ed estratto la giovane dall'abitacolo. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso: le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire le cause dell'incidente.

La vittima è Gaia Conte: era una studentessa dell'istituto Grandis di Cuneo. Era appassionata di moda e lavorava saltuariamente in una boutique di via Roma a Cuneo. Questa mattina attorno alle 5 si trovava sulla sua macchina nella frazione San Defendente di Cervasca. Era alla guida della sua Panda ed era diretta a Dronero quando improvvisamente avrebbe perso il controllo dell’auto che si è incendiata dopo essersi capottata non lasciandole scampo. Ora in tanti ricordano Gaia come una persona solare. Lascia tanti amici, genitori e tre fratelli.

Quest'ultima morte salgono a 34 le vittime di incidente stradale in provincia di Cuneo nel corso del 2025. Nelle ultime ore anche altre donne sono rimaste ferite in modo grave in un incidente frontale verificatosi alle porte di Cuneo, tra il ponte vecchio e la frazione di Madonna dell'Olmo.