Lasciano figlio di 9 mesi da solo in casa: genitori a processo. “Abbandono di minore” La mamma era uscita per un impegno con il gemellino del piccolo, il padre sarebbe stato chiamato al lavoro. I fatti nel 2021 a Volterra, Pisa.

A cura di Biagio Chiariello

Quando0 i poliziotti sono arrivati in quella casa di Volterra, in provincia di Pisa, per un controllo, hanno trovato un appartamento all’apparenza disabitato: l'unico segnale di vita è stato il pianto di un bimbo. A sensazione anche molto piccolo. Aveva 9 mesi. Poco dopo si è presentata la mamma con l’altro figlio. La donna, insieme al marito, è stata denunciata per abbandono di minore.

A riportare la storia è Il Tirreno. Ora la Procura (pm Giovanni Porpora) ha chiesto il rinvio a giudizio dei genitori confermando la contestazione del reato per cui erano stati denunciati. Nella prossima udienza i due coniugi dovrebbero formalizzare la scelta del rito abbreviato davanti al gup Giuseppe Laghezza.

I fatti risalgono al 2021. La sera precedente la scoperta del piccolo da solo, il papà aveva avuto una discussione con una persona. Così la mattina successiva gli agenti del commissariato si sono presentati a casa di uno dei due contendenti. E hanno scoperto il bimbo in lacrime. Completamente da solo, abbandonato a se stesso.

Ai poliziotti moglie e marito avevano provato a spiegare che la donna era uscita per recarsi al patronato portandosi dietro l’altro figlio, il gemello di quest'ultimo era stato invece lasciato a casa con il papà. Poi era successo che dal posto di lavoro l’uomo era stato richiamato con urgenza e per non rischiare contestazioni o, peggio, il licenziamento, era stato costretto a uscire.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti il piccolino sarebbe stato lasciato in totale da solo per una quarantina di minuti.