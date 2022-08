Lascia i figlioletti da soli sotto l’ombrellone per andare a bere: i bagnanti denunciano la mamma Una donna avrebbe lasciato i suoi figlioletti di 2,3 e 5 anni da soli sotto l’ombrellone per andare a bere con un amico. A denunciare l’accaduto, i bagnanti della spiaggia di Voltri.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto di archivio

Avrebbe lasciato i suoi figlioletti in spiaggia a Voltri per andare al bar con un amico. I fatti si sono verificati in Liguria, dove una donna ha lasciato i figli di 2,3 e 5 anni per diverse ore da soli in spiaggia. Secondo quanto riferisce il Secolo XIX, diversi testimoni l'avrebbero vista fare ritorno sull'arenile completamente ubriaca.

I presenti hanno quindi deciso di allertare i carabinieri dopo aver visto i bimbi girare in spiaggia senza che nessuno li controllasse. Ad avvicinare i minori alcune mamme che li hanno convinti a giocare con i propri figli. Nel frattempo hanno provveduto ad allertare le forze dell'ordine.

In attesa dell'arrivo degli agenti, le mamme presenti hanno rifocillato i bimbi, visibilmente spaesati e hanno provveduto a prendersi cura di loro e a farli giocare sotto l'ombrellone.

Le forze dell'ordine sono arrivate sul posto poco tempo dopo la segnalazione e si sono subito messe alla ricerca della giovane mamma. I militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti e hanno iniziato le perlustrazioni nei locali adiacenti la spiaggia.

Le operazioni però non hanno portato a niente per diverse ore. La donna si sarebbe palesata da sola dopo molto tempo, mostrandosi visibilmente ubriaca.

A quel punto i carabinieri hanno dovuto placare l'ira dei bagnanti in spiaggia che hanno accolto la mamma con decine di insulti.

Gli agenti l'hanno denunciata con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e le hanno fatto sapere che i bambini di 2,3 e 5 anni sarebbero stati affidati a una struttura per minori.

Dopo aver appreso questa notizia, la turista di Pavia avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente i militari. Le forze dell'ordine sono riuscite a fermarla soltanto dopo una colluttazione durata alcuni minuti.

La donna è stata immobilizzata e poi denunciata anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.