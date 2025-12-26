Attualità
video suggerito
video suggerito

L’Angelus di Santo Stefano di papa Leone: “Chi crede nella pace ridicolizzato e accusato di favorire nemici”

“Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire avversari e nemici”, le parole del Pontefice in piazza San Pietro.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Susanna Picone
0 CONDIVISIONI
Immagine

"Nelle condizioni di incertezza e di sofferenza del mondo attuale sembrerebbe impossibile la gioia. Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire avversari e nemici": è stato questo uno dei passaggi dell’Angelus di oggi di papa Leone XIV, che ha ricordato in piazza San Pietro il primo martire della storia.

"Il cristiano però non ha nemici – ha continuato il pontefice statunitense – ma fratelli e sorelle, che rimangono tali anche quando non ci si comprende". Dopo il messaggio di Natale e il pensiero rivolto a chi ha perso tutto, papa Leone XIV ha ricordato il sacrificio di Santo Stefano, che si celebra oggi: "Il Mistero del Natale ci porta questa gioia: una gioia motivata dalla tenacia di chi già vive la fraternità, di chi già riconosce attorno a sé, anche nei propri avversari, la dignità indelebile di figlie e figli di Dio. Per questo Stefano morì perdonando, come Gesù: per una forza più vera di quella delle armi. È una forza gratuita, già presente nel cuore di tutti, che si riattiva e si comunica in modo irresistibile quando qualcuno incomincia a guardare diversamente il suo prossimo, a offrirgli attenzione e riconoscimento".

Quello del Pontefice è un appello affinché l'esempio del primo martire sostenga chi oggi lavora per la pace. Al termine dell'Angelus di oggi il Papa ha voluto rinnovare "di cuore gli auguri di pace e di serenità nella luce del Natale del Signore", rivolgendo un pensiero particolare a chi vive la fede nella sofferenza, e auspicato, parlando di Santo Stefano, che il suo "esempio di mitezza, di coraggio e di perdono accompagni quanti si impegnano nelle situazioni di conflitto per promuovere il dialogo, la riconciliazione e la pace".

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
L’Angelus di papa Leone: “Chi crede nella pace ridicolizzato e accusato di favorire nemici”
La benedizione Urbi et Orbi per Natale: "Dio è con chi ha perso tutto, da Gaza ai migranti"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views