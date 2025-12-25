La Messa di Natale di Papa Leone: “Il mio pensiero va alle tende di Gaza esposte al freddo”

“Come non pensare alle tende di Gaza, da settimane esposte alle piogge, al vento e al freddo, e a quelle di tanti altri profughi e rifugiati in ogni continente, o ai ripari di fortuna di migliaia di persone senza dimora, dentro le nostre città?”. Lo ha detto Papa Leone XIV durante l’omelia della sua prima Messa di Natale.

Papa Leone XIV durante la sua prima Messa di Natale.

È andato alle tende di Gaza, "da settimane esposte alle piogge, al vento e al freddo, e a quelle di tanti altri profughi e rifugiati in ogni continente", così come "ai ripari di fortuna di migliaia di persone senza dimora" il pensiero di Papa Leone XIV durante la sua prima Messa di Natale, celebrata nella Basilica di San Pietro.

Il Papa, con indosso le vesti di colore bianco, il colore riservato alla natività e alla risurrezione simbolo della luce della vita e della festa, prima di iniziare la celebrazione ha sostato qualche istante in preghiera silenziosa di fronte al bambino Gesù collocato su un tronetto vicino l'Altare della confessione.

Nell'omelia del giorno di Natale il Pontefice ha ricordato che con il Natale, anche se nessuno sembra crederci, “la pace esiste ed e già in mezzo a noi. Oggi, dunque, non soltanto siamo sorpresi dalla pace che è già qui, ma celebriamo come questo dono ci è stato fatto. Nel come, infatti, brilla la differenza divina che ci fa prorompere in canti di gioia".

Leone ha poi citato il suo predecessore, Papa Francesco, in un passaggio dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium: "Come scrisse l'amato Papa Francesco, per richiamarci alla gioia del Vangelo: ‘A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri".

"Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza"', ha aggiunto.

Nella sua omelia il Papa ha fatto un invito alla conversazione, a mantenere aperto il dialogo: "Ci sarà pace quando i nostri monologhi si interromperanno e, fecondati dall'ascolto, cadremo in ginocchio davanti alla nuda carne altrui".

Al termine della celebrazione a sorpresa Papa Leone ha deciso di compiere un giro in papamobile tra i fedeli di piazza San Pietro nell'intervallo di circa 20 minuti tra la Messa celebrata un Basilica e la benedizione Urbi et Orbi preceduta dal suo messaggio di Natale, che pronuncerà alle 12 dalla Loggia centrale.