Lanciano bottiglie di vetro dal gommone nel mare di Isola delle Femmine e si filmano: "Atto intollerabile" Alcune persone si sono filmate mentre gettavano delle bottiglie di vetro nel mare dell'Isola delle Femmine. I turisti si trovavano in mare su un gommone.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un gruppo di persone a bordo di un gommone ha lanciato diverse bottiglie di vetro in mare nei pressi dell'Isola delle Femmine. Il tutto è stato ripreso dalla telecamera di un cellulare e il video è diventato virale sui social. L'assessore regionale per le Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, ha espresso la sua indignazione per l'episodio di inquinamento ambientale. "Quello che è avvenuto è vergognoso – ha sottolineato – e denota totale disprezzo per l'ambiente e irresponsabilità nei confronti della nostra isola che non possiamo tollerare".

"Il mare – ha continuato – rappresenta una risorsa inestimabile non solo dal punto di vista ecologico, ma anche economico e turistico. Azioni del genere danneggiano la nostra terra e il futuro delle prossime generazioni". Tamajo ha inoltre sottolineato l'importanza della tutela ambientale e il ruolo che le istituzioni devono assumere nel perseguire chi si rende responsabile di tali atti.

"In qualità di amministrazione regionale, ci impegneremo affinché episodi simili non si ripetano – ha ribadito – e affinché la nostra Sicilia rimanga un modello di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Il mare è un bene comune, dobbiamo proteggerlo tutti insieme. Invito i cittadini a segnalare qualsiasi atto di inquinamento o vandalismo alle autorità competenti. Solo con la collaborazione di tutti potremo garantire un futuro migliore per la nostra isola".

Gli autori del gesto, stando a quanto reso noto, si sarebbero autoripresi postando poi "l'impresa" sui social. Il video è invece diventato esempio di mancanza di rispetto nei confronti del patrimonio naturale dell'isola ed è stato commentato negativamente da centinaia di utenti che lo hanno ricondiviso. Nel filmato, due persone si sbarazzano delle bottiglie di vetro gettandole rapidamente in mare aperto.