Lampedusa: nessuno in torre di controllo, aereo resta in pista. Il comandante: “Mai visto nulla di simile” Il volo per Palermo delle 6,10 è partito con oltre mezz’ora di ritardo perché non c’erano i controllori di volo. Il comandante dell’aereo Dat: “In 42 anni di volo, mai successo nulla di simile”

A cura di Biagio Chiariello

Episodio sicuramente particolare quello che si è verificato nelle scorse ore all’aeroporto dell'isola di Lampedusa (provincia di Agrigento), dove un aereo è partito con mezz’ora di ritardo rispetto alla regolare tabella di marcia.

Il volo delle 6,10 diretto per Palermo, infatti, è rimasto per diversi minuti sulla pista con i passeggeri a bordo perché, a quanto pare, alla torre di controllo dell’aeroporto non vi sarebbe stato nessuno.

L’imprevisto ha causato enorme imbarazzo sull’aereo, a tal punto da spingere il comandante del velivolo della compagnia Danish Air Transport (Dat) a chiedere scusa a tutti i passeggeri presenti.

“In 42 anni di volo, mai successo nulla di simile” avrebbe detto il comandante, così come riportato dall’Ansa.