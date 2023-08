L’aeroporto di Catania riapre dopo l’incendio ma i disagi per i passeggeri non finiscono Lo scalo etneo ha annunciato di essere tornato a pieno regime sabato sera con la riapertura del terminal A, quello coinvolto dal devastante rogo, ma molti voli sono ancora dirottati in altri scali siciliani.

A cura di Antonio Palma

Dopo settimane di stop e caos per chi viaggiava in aereo in Sicilia, riapre pienamente l’aeroporto di Catania dopo l’incendio di metà luglio che lo aveva reso parzialmente inagibile. Per i passeggeri però i disagi non sono ancora finiti del tutto e ci vorranno ancora alcuni giorni per tornare alla piena e regolare attività dei voli. Lo scalo etneo ha annunciato di essere tornato a pieno regime sabato sera con la riapertura del terminal A, quello coinvolto dal devastante rogo, dove ieri sera è atterrato il primo volo da Milano Malpensa.

Ovviamente molte compagnie, dirottate in altri scali siciliani, non hanno ancora ripianificato i loro voli su Catania costringendo i passeggeri a spostamenti in autobus anche oggi. Non sono mancati quindi disguidi e ritardi, come segnalano molti utenti sugli stessi canali social dello scalo di Catania dove molti esprimono rabbia in quanto gli annunci di riapertura avevano illuso molti che sarebbero partiti da Catania mentre all’arrivo hanno saputo che dovevano prendere un autobus per un altro scalo e che ormai era troppo tardi per arrivarci.

“Avevamo preso questo impegno con i siciliani e con tutti i turisti che in queste settimane visitano la nostra Isola: da oggi ritorna operativo il Terminal A dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa. L’ordinanza dell’Enac, adottata dopo le opportune verifiche e analisi e con le opportune prescrizioni per il personale, permette allo scalo di tornare immediatamente, già da questa sera, alle condizioni di normalità” aveva infatti esultato ieri il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo il via libera arrivato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile.

“Con l’arrivo del volo EC3549 da Milano Malpensa delle 22:44 di sabato 5 agosto sono riprese le ordinarie attività del Terminal A” hanno confermato dall’aeroporto catanese avvertendo però che “Il numero e la frequenza dei voli operati saranno legati alla ripianificazione delle compagnie aeree e al riposizionamento degli aeromobili”. Da Catania infatti sono ancora attive le navette per gli aeroporti di Trapani, Palermo e Comiso fino a quando tutti i velivoli saranno riposizionati a Catania.