Catania, chiede "ultimo incontro" alla ex: le taglia i capelli e la ferisce alla testa con la forbice Arrestato un 22enne per aggressione e violenza sull'ex compagna a Catania: l'uomo, dopo aver vessato la giovane per mesi, aveva chiesto alla vittima di vedersi per "un'ultima volta": in quell'occasione le ha procurato un un profondo taglio alla tempia. L'uomo ora è in carcere.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Nel tentativo di tagliarle i capelli, l'ha ferita con delle forbici all'altezza della tempia. È stato solo l'ultima, se non la più grave, violenza che è stata costretta a subire una 22enne di Catania dal suo ex, suo coetaneo, che era peraltro agli arresti domiciliari. A fermarlo sono stato i Carabinieri del comando provinciale locale dopo l'allarme dato dalla sorella della sventurata.

Quest'ultima ha raccontato delle gravissime minacce telefoniche ricevute qualche minuto prima dell'aggressione dall'uomo, suo coetaneo: "Ti taglio la gola e la testa e faccio lo stesso coi tuoi familiari". Il 22enne è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ed è stato anche denunciato per aver evaso i domiciliari.

Stando a quanto ricostruito, la giovane avrebbe deciso di accoglierlo in casa la scorsa estate quando era arrestato per droga e il giudice ne aveva disposto i domiciliari. Ad un certo punto però la giovane, stremata, aveva deciso di cacciarlo di casa. L'uomo era andato a vivere con le madre, ma in tutto questo periodo ha costretto la fidanzata a condividere continuamente con lui la propria posizione sul cellulare oltre che a controllarle l'accesso a Whatsapp e altri social.

L'uomo aveva poi chiesto alla vittima un ultimo incontro. Lì l'avrebbe fatta salire sulla sua auto costringendola ad andare a casa sua per "l'ultimo bacio". Poi l'aggressione con le grossi forbici con le quali le ha pure tagliato diverse ciocche di capelli. Dopo essersi accorto che la giovane perdeva sangue, avrebbe fermato un motociclista ordinandogli di accompagnare la ragazza al Pronto soccorso, dove i sanitari le hanno dato ben 10 punti di sutura.

Il gip ha convalidato il suo arresto ed emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.