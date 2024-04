Aggredisce il nuovo fidanzato della ex e lo colpisce in testa con un martello: arrestato

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Foto di repertorio

A Prato un uomo di 36 anni ha aggredito un 33enne con un martello e lo ha colpito in testa procurandogli gravissime lesioni al cranio.

La vittima della violenta aggressione, avvenuta nella mattinata di oggi, domenica 28 aprile, intorno alle 11 in via Galcianese, è stata soccorsa e al momento si trova ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Careggi di Firenze.

Il 36enne, di origini albanesi, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, l'uomo avrebbe aggredito il 33enne, un giovane africano originario della zona del Magreb, in quanto sarebbe l'attuale fidanzato dell'ex compagna.

L'uomo di pochi anni più grande si sarebbe scagliato con violenza contro il nuovo compagno della donna, colpendolo ripetutamente in testa con un martello, ed è stato fermato soltanto grazie al rapido intervento di una pattuglia del reparto radiomobile dei carabinieri di passaggio nella zona.

I militari dell'Arma, che si trovavano in servizio di perlustrazione, hanno impedito che l'aggressione si trasformasse in un omicidio. Durante i concitati momenti della violenza, i carabinieri che stavano transitando in via Galcianese hanno visto il 33enne che perdeva sangue dalla testa e tentava di scappare dall'altro che lo inseguiva armato di martello.

A quel punto la pattuglia è intervenuta e, dopo aver richiesto l'intervento dei soccorsi, i militari hanno disarmato l'aggressore e lo hanno arrestato.

L'uomo di 33 anni è stato quindi trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano e successivamente trasferito nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale fiorentino di Careggi per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo quanto si legge sul quotidiano toscano Il Tirreno, il giovane non sarebbe comunque in pericolo di vita.