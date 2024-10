Ladro ruba 900 euro in sacrestia, parroco pubblica video sui social: “Erano per i poveri” “Non si è reso conto che quanto ha rubato sarebbe servito per aiutare gli ultimi della comunità, spero possa redimersi” ha scritto il parroco della parrocchia di San Michele Arcangelo a Ruvo di Puglia, pubblicando sui social il video del furto in chiesa. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un uomo che entra nella sacrestia della chiesa con fare circospetto e in pochi secondi apre un cassetto e ruba le buste col denaro appena donato dai fedeli. Sono le immagini di un video registrato da una telecamera di sorveglianza della parrocchia di San Michele Arcangelo a Ruvo di Puglia, nella città metropolitana di Bari, e pubblicato sui social dallo stesso parroco, Don Ignazio Gadaleta.

Il furto si è consumato il 13 ottobre scorso durante la consueta confusione della messa domenicale. L’uomo si è introdotto nella sacrestia facendo finta di telefonare e mentre nessuno badava a lui, è entrato nell’ufficio del prete e ha portato via due buste di denaro dal valore complessivo di circa 900 euro. Le telecamere di videosorveglianza dell’ufficio del parroco hanno immortalato tutto.

Il ladro avrebbe approfittato del momento in cui in chiesa era appena finita una messa e stava per iniziare un'altra. Nessuno ha fatto caso a lui quando è entrato nell’ufficio deserto con la porta aperta uscendone circa un minuto dopo. Nel filmato, di quasi un minuto e mezzo, si vede l’uomo che si affaccia alla porta della sacrestia con un telefono all’orecchio rigirandosi più volte per essere sicuro di non essere visto.

Poi entra nella stanza, si guarda intorno e si riaffaccia alla porta per essere sicuro di non essere visto. Infine lo scatto repentino verso il cassetto della scrivania dove prende una busta e la intasca come se sapesse già dove trovare. Poi chiude il cassetto per riaprirlo subito dopo e portarsi via una seconda busta di soldi.

“Prestate attenzione a questo soggetto che domenica scorsa si aggirava per le parrocchie di Ruvo di Puglia ed è riuscito a commettere un furto nella mia parrocchia San Michele Arcangelo. Non si è reso conto che quanto ha rubato sarebbe servito per aiutare gli ultimi della comunità e per le tante spese ordinarie e straordinarie” ha scritto il parroco, assicurando di non aver mai visto il ladro e aggiungendo: “Chiunque lo conosca si rivolga alle forze dell’ordine”.

Il prete ha già sporto denuncia ai carabinieri e consegnato il filmato ma ha deciso comunque di pubblicare il video del ladro sui social. “Non so chi sia, l'ho fatto per mettere in guardia chiunque lo riconosca a fare attenzione" ha spiegato il prese aggiungendo: “C'era molta confusione e io sono stato imprudente perché avrei dovuto chiudere la porta a chiave. La cosa che più mi dispiace è che il furto che abbiamo subito ha conseguenze sui bisogni di chi vive in condizioni di fragilità sociale ed economica. Vorrei che l'autore lo capisse e che possa redimersi".