Ladri “maldestri” assaltano un distributore h24 di Bari: perdono le bottiglie di birra e restano feriti

Due malviventi hanno assaltato un distributore h24 in piazza Aldo Moro a Bari nella notte tra sabato e domenica 28 gennaio. Il primo tentativo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'attività è avvenuto intorno alle 2.30 di notte. Il primo malvivente ha colpito con un mattone avvolto nel giubbotto il vetro del distributore, poi rincara la dose con un pugno per liberare ulteriormente l'accesso. Dopo un po', il malvivente incappucciato ha infilato la mano per recuperare gli oggetti contenuti nel distributore, comprese alcune bottiglie di birra in vetro che però fanno presto a rovinare al suolo.

Il giovane è poi tornato in compagnia di un altro malvivente poco prima delle sei. L'amico, intervenuto evidentemente per dare una mano al primo ladro, avrebbe avuto il compito di fare da palo e aiutare l'altro a portare via la merce. Il primo giovane incappucciato ha poi colpito sotto l'occhio vigile delle telecamere il vetro del distributore, questa volta a calci.

Il gesto però non è rimasto senza conseguenze e il ragazzo è rimasto ferito a una gamba. La ferita appare abbastanza profonda e il sangue ha sporcato in breve tempo i cocci di vetro e la merce all'interno del distributore. Secondo il proprietario dell'attività, i due sarebbero riusciti a portare via tutti i prodotti contenuti nelle macchinette. Il danno è quantificato per qualche migliaio di euro ed è soprattutto relativo alla riparazione. Il titolare ha lamentato un intervento tardivo delle forze dell'ordine che avrebbero lasciato campo libero ai malviventi dalle 2.30 di notte fino alle 7 del mattino.

I due sarebbero stati inoltre ripresi dalle telecamere di videosorveglianza e le immagini sono state diffuse anche tramite social per cercare di individuare i due malviventi, fuggiti poco dopo il secondo tentativo di portare a casa la refurtiva.