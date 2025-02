video suggerito

Ladri le rubano i gioielli regalati dal marito scomparso, l'appello su FB: "Sono ricordi, trattiamo" "Un compro oro vi darebbe poco, fatevi sentire e troviamo un accordo" ha scritto in un post su Facebook la signora Luciana Fregonese, 80enne di Quinto di Treviso. Tra anelli e preziosi vari, il bottino è di 50 mila euro. "Sono ricordi importanti di mio marito scomparso, non averli più è una grande dolore" ha aggiunto la donna.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

I gioielli che hanno portato via alla signora Luciana Fregonese, 80enne di Quinto di Treviso, sono preziosi non solo per il loro valore economico, ma soprattutto per i ricordi che custodiscono. Lei, che ogni notte si chiude a chiave in camera da letto per timore dei ladri, qualche giorno fa ha lasciato in salotto, dentro una borsetta di tela, anelli di diamanti e orecchini per un valore di 50mila euro. Nella notte tra domenica e lunedì, i malviventi sono entrati in casa e hanno preso tutto.

Lei però non si è data per vinta. Ha scritto infatti un post su Facebook, rivolgendosi direttamente ai responsabili del furto: rivuole i suoi gioielli ed è disposta a trattare. "Se li vendete, ne ricaverete poco, ma per me hanno un valore immenso. Sono i regali di mio marito. Contattatemi e troviamo un accordo" ha scritto sulla pagina ‘Sei di Quinto se…'. In un secondo post: "Se sei un ladro con un po’ di cuore, riporta le mie cose, non svenderle, averle perse è una grande dolore".

Ha lasciato anche un recapito, nel caso in cui i disonesti volessero mettersi in contatto con lei. In caso estremo, si dice anche pronta a ricomprare il maltolto. Chiaramente ha sporto denuncia ai carabinieri.

Luciana ha raccontato che suo marito Elio, scomparso sei anni fa, aveva l’usanza di farle un dono speciale ogni dieci anni di matrimonio. E di anniversari, insieme, ne hanno festeggiati molti. Nel corso del tempo, ha ricevuto un anello impreziosito da una cascata di piccoli diamanti, degli orecchini a forma di cuore, anch’essi tempestati di brillanti, e un altro anello con uno splendido zaffiro. "Tra i tanti gioielli che mi sono stati rubati sono particolarmente legata a uno, spero me lo restituiscano" ha raccontato.

Intanto dopo l'annuncio su Facebook, qualcosa si è già mosso: "Mi hanno contattato i carabinieri di un’altra stazione per chiedermi se erano miei alcuni orologi ritrovati abbandonati da una banda in fuga – racconta – purtroppo no, non sono miei. Ma ho fatto denuncia. Se la mia refurtiva sarà recuperata dalle forze dell’ordine, potrò riavere questi ricordi importanti della mia vita e del mio matrimonio".