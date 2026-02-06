La voce della madre al telefono si fa confusa: figlia chiama ambulanza e la salva dal monossido di carbonio

È accaduto a La Spezia: la figlia, fuori casa, era al telefono con la mamma quando ha capito che la donna era stranamente confusa. La ragazza ha intuito che stava rischiando un avvelenamento letale da monossido di carbonio.

Nel giorno in cui a Porcari, in provincia di Lucca, un'intera famiglia è stata sterminata dalle esalazioni di monossido di carbonio una tragedia simile ha rischiato di consumarsi anche a La Spezia, in una casa del quartiere della Chiappa, dove tre persone hanno subito un avvelenamento dal gas e per questo sono ora ricoverate all'ospedale San Martino di Genova.

Stando a quanto accertato i fatti sono avvenuti ieri all’interno di un’abitazione in cui era presente una famiglia composta da una donna e due uomini, tutti stranieri: ad evitare il peggio è stata una provvidenziale telefonata che la donna stava avendo con la figlia, che si trovava fuori città.

Durante la chiamata, infatti, la madre è apparsa alla figlia molto confusa; la ragazza all’altro capo del telefono si è insospettita e ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati il 118, che ha prestato le prime cure ai presenti, e la Croce rossa di Fezzano. La strumentazione atta al rilevamento del monossido di carbonio ha ben presto confermato la presenza potenzialmente letale, se non intercettata in tempo. La dinamica è ancora in fase di accertamento; l’origine del gas sarebbe dovuta alla presenza di un braciere all’interno dell’abitazione.

I tre inquilini della casa sono stati trasportati all'ospedale Sant’Andrea e successivamente ne è stato disposto il trasferimento al San Martino di Genova per essere trattate in camera iperbarica. Anche gli operatori del 118 sono stati monitorati per scongiurare il contatto con il monossido; le loro condizioni sono buone.

Le esalazioni di monossido di carbonio sono estremamente pericolose. Nella vicina provincia di Lucca un'intera famiglia di origine albanese è rimasta uccisa. La loro abitazione è stata posta sotto sequestro e le indagini sull’origine della tragedia sono ancora in corso.