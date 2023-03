La straordinaria amicizia tra una capra e un cane abbandonati in un rifugio: “Sono inseparabili” Cinnamon e Felix sono migliori amici: lei è una capra, lui è un cane e sono inseparabili. Sono stati abbandonati in un rifugio dove sono diventati la mascotte di tutti.

A cura di Chiara Ammendola

Cinnamon e Felix

Si chiamano Cinnamon e Felix e la loro amicizia, che ha già conquistato tutti, sembra pronta per diventare la trama di un film. Parliamo di due animali, anche molto diversi tra loro: Cinnamon è una capra e Felix un cane, una capra da compagnia la prima e un bulldog americano il secondo.

Vivono negli Stati Uniti, nello specifico al Wake County Animal Center di Raleigh, un rifugio per animali nello stato della Carolina del Nord. Ci sono arrivati un mese fa quando il loro proprietario si è rivolto al centro perché non poteva tenerli nella sua fattoria e che sarebbe passato a riprendere dopo qualche giorno.

Ai volontari ha detto che i due amavano passare del tempo insieme, e la cosa non è mutata una volta arrivati nel centro. I due amici sono stati inizialmente separati per evitare problemi con gli altri animali, ma le lamentele di Cinnamon hanno spinto la direttrice del centro a intervenire.

“Cinnamon era molto turbata, belava e chiamava Felix in continuazione”, racconta Jennifer Federico. Quando i due sono stati riuniti le cose sono migliorate e quando il proprietario dei due animali non è tornato a riprenderli, dal rifugio hanno capito che Cinnamon e Felix sarebbero rimasti lì per molto tempo. Intanto però la loro amicizia ha incantato tutti e i due sono diventati le mascotte del rifugio.

“Cinnamon segue Felix ovunque, è evidente che sono cresciuti insieme – spiega la direttrice – non c’è nemmeno bisogno di metterle il guinzaglio: lei va semplicemente dove va Felix”. Le capre così come i cani sono animali sociali e insieme hanno dato vita a una straordinaria amicizia.

Qualche giorno fa, gli operatori hanno trovato una sistemazione ai due amici: ad ospitarli sarà infatti un allevamento locale che ha già altre capre. E i nuovi proprietari hanno promesso che Cinnamon e Felix rimarranno uno al fianco dell’altro. “È una strana coppia, è vero – conclude la donna – ma insieme sono dolcissimi, e soprattutto felici. Chi siamo noi per giudicare?”